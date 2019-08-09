Фахівці розповіли про корисні властивості манго

Соковитий манго – один з небагатьох продуктів, який об'єднує в собі вишуканий смак і неймовірну кількість корисних вітамінів. Яких саме? Читай нижче!

Група вчених провела багато досліджень і з'ясувала, чому варто їсти манго.

І ще: Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото

Зміцнення імунітету. У манго містяться бета-каротин і каротиноїди. При попаданні в організм людини ці речовини перетворюються на вітамін А і виконують антиоксидантну роль. Високий вміст вітаміну С забезпечує підтримку імунної системи.

Захист печінки. Печінка сильніше за інші органи потребує захисту від токсичних речовин, а в манго, як було зазначено вище, міститься велика кількість антиоксидантів. Щоденне вживання манго – це найпростіший і природний спосіб підтримки печінки в хорошому стані.

Нормалізація роботи травлення. Клітковина сприяє виведенню токсинів і поліпшенню роботи травлення. Для того, щоб отримати 20% від добової норми клітковини, досить з'їсти всього один плід, він допоможе уникнути нестачі калію. При дефіциті калію в організмі порушується водний баланс, це викликає труднощі в роботі кишечника.

Салат з манго

Читайте також: Лохина – що це за ягода та чому така дорога: користь, шкода, властивості