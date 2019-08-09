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Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото

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Як смачно приготувати кабачки - фото 1
Як смачно приготувати кабачки / maximum.fm

Сезон кабачків у самому розпалі! А страви з кабачків на подив дуже різноманітні. Попри те, що у цього овоча немає яскраво вираженого смаку, страви з ним користуються великою популярністю.

Деруни з кабачком

Інгредієнти:

  • Картопля 3 шт
  • Кабачок
  • Яйце 1 шт
  • Сіль 0,5 ч. л.
  • Сода
  • Борошно трохи менше склянки
  • Олія для смаження
Рецепт кабачкових дерунів - фото 346603
Рецепт кабачкових дерунів

Як приготувати деруни з кабачком:

  1. Натираємо на дрібній тертці 3 картоплі і трошки кабачка. Додаємо одне яйце, пів чайної ложки солі і на кінчику ножа соди, перемішуємо. Борошно додаємо, але не багато, інакше деруни вийдуть сухі.
  2. Перемішуємо. На розпечену сковорідку викладаємо тісто ложкою. Перевертаємо.
  3. Готові картопляні деруни з кабачками прибираємо на тарілку. Подаємо картопляні деруни з кабачками зі сметаною, краще їсти гарячими.

Вафлі з кабачків

Інгредієнти:

  • Кабачок 300 г
  • Борошно пшеничне 100 г
  • Сметана 3 ст.л.
  • Яйце куряче 1 шт
  • Сіль 2/3 ч.л.
Рецепт кабачкових вафель - фото 346604
Рецепт кабачкових вафель

Як приготувати вафлі з кабачків:

  1. Кабачок очистити від шкірки, видалити насіння, натерти на крупній тертці. Додати до натертих кабачків сіль і сметану. Перемішати масу.
  2. Вбити в миску яйце, перемішати. Поступово вмішати в кабачкову масу просіяне борошно. Вафельницю для товстих вафель розігріти, кулінарним пензликом змастити пластини соняшниковою олією. Викласти у вафельницю кабачкове тісто тонким шаром.
  3. Вафельницю закрити і випікати вафлі до готовності, керуючись інструкцією до вашої вафельниці. Вафлі з кабачків можна подавати з різними соусами. Смачного!

Гарнір з обсмажених кабачків і цвітної капусти

Інгредієнти:

  • Капуста цвітна 400 г
  • Цукіні 0,5 шт
  • Кабачки жовті 0,5 шт
  • Оливкова олія ​​1 ст. л.
  • Сіль 1/8 ч. л.
  • Перець чорний мелений 1/8 ч. л.
Гарнір з кабачків - фото 346605
Гарнір з кабачків

Як приготувати гарнір з кабачків і цвітної капусти:

  1. Капусту розібрати на суцвіття. Кабачок і цукіні розрізати уздовж на половинки, а потім поперек на напівкруглі шматочки, товщиною 1 см.
  2. Розігріти олію, викласти капусту, готувати на середньому вогні під кришкою, помішуючи час від часу, 15 хвилин.
  3. Додати кабачки і цукіні, посолити і поперчити, перемішати, накрити і готувати 5-10 хвилин, щоб кабачки трошки стали м'якими. Під час готування час від часу перемішувати, щоб овочі обсмажити рівномірно.
  4. Гарнір готовий. Смачного!

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Смажені кабачки з часником

Інгредієнти:

  • Кабачки 1 кг
  • Олія соняшникова 2-3 ст. л.
  • Сіль 0.5-1 ч. л.
  • Борошно 0.25 склянки
  • Часник 5-6 зубчиків
  • Кріп за смаком
  • Сметана за смаком
Смажені кабачки з часником: рецепт - фото 346606
Смажені кабачки з часником: рецепт

Як посмажити кабачки з часником:

  1. Кабачки вимити, очистити, знову обполоснути і нарізати великими шматочками (товщиною в 1 см), так вони будуть більш соковитими, і час смаження скоротиться
  2. Перемішуючи, посолити рівномірно всі шматки. Нахилити посуд з кабачками, залишити його в цьому положенні хвилин на 10, щоб стік сік
  3. Смажити кабачки на сильно розігрітій олії. Тут можливі варіанти. Кожен шматок перед смаженням можна обваляти в борошні. А можна і ні, особливо якщо ви розраховуєте їсти їх не тільки відразу після смаження
  4. Смажити до золотистого кольору і перевернути, при цьому треба зменшити сильний вогонь. Подавати кабачки на стіл з сумішшю зі сметани і часнику. Приготувати її так: часник розтерти і змішати зі сметаною, дрібкою солі і кропом, розмішати, щоб вийшла консистенція густої сметани

Закуска з кабачків і печериць

Інгредієнти:

  • Кабачки (цукіні) 500 г
  • Гриби печериці (не дрібні) 300 г
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Зелень (кріп, зелена часник, петрушка) 20-30 г
  • Масло вершкове 50 г
  • Олія рослинна для смаження 1 ст. ложка
  • Сметана (або майонез) 100 мл
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
Гриби з кабачками - фото 346607
Гриби з кабачками

Як приготувати закуску кабачки і печериці:

  1. Кабачки почистити і нарізати соломкою. Печериці нарізати пластинками. На пательню з розігрітим вершковим маслом викласти печериці і кабачки. Обсмажити 5 хвилин, періодично помішуючи, на сильному вогні.
  2. У цей час нарізати дрібно цибулю і обсмажити її окремо на розігрітій олії до золотистого кольору. Сметану змішати з дрібно нарізаною зеленню кропу, посолити і поперчити.
  3. Коли кабачки і печериці злегка обсмажаться, додати до них пасеровану цибулю, дрібно нарізаний часник і сметану з кропом. Перемішати і тушкувати 15 хвилин.
  4. Якщо рідина випарується, то страва готова. Нарізати петрушку. Дати закусці з кабачків і печериць трохи охолонути, викласти на тарілку, додати трохи сметани (або майонезу), посипати петрушкою і подати до столу.

Запіканка з кабачків (з куркою)

Інгредієнти:

  • Кабачки 500 г
  • Куряче філе 1 шт.
  • Бринза 100 г
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Цибуля зелена 2 шт.
  • Зелень петрушки 1 ст. л.
  • Базилік свіжий 1 гілочка
  • Олія ​​3 ст. л.
  • Яйця 2 шт.
  • Сметана 3 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Борошно 80 г
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Паприка 1 ч. л.
  • Куркума 1 ч. л.
Рецепт кабачкової запіканки - фото 346608
Рецепт кабачкової запіканки

Як приготувати запіканку з куркою і кабачками:

  1. Порізати куряче філе скибочками, злегка присолити і поперчити, перемішати. Додати 1 ст. л. рослинної олії і перемішати. Обсмажити курку на сухій пательні, постійно помішуючи, на сильному вогні, 5 хвилин. Викласти м'ясо на тарілочку.
  2. Подрібнити ножем петрушку, базилік і зелену цибулю. Дрібно порізати цибулю. Натерти бринзу на крупній тертці. Кабачок очистити від шкірки, порізати пластинками шириною 1 см.
  3. Всю нарізку з'єднати в тарілці. Яйця збити виделкою, додати сметану, сіль і перець чорний мелений за смаком, спеції і перемішати.
  4. Додати борошно, добре перемішати, додати 2 ст. л. олії і збити виделкою. З'єднати яєчну суміш з нарізкою і гарненько перемішати. Жароміцну форму змастити олією, викласти в неї суміш, поверхню розрівняти.В
  5. Випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Запіканку остудити, порізати на порційні шматочки, подавати з овочевим салатом.

Омлет з кабачком і сиром

Інгредієнти:

  • Яйця 2-3 шт.
  • Кабачок 1 шт. (150 г)
  • Помідор великий 0,5 шт.
  • Перець солодкий великий 1/2 шт.
  • Сир 20 г
  • Зелень петрушки за смаком
  • Сіль за смаком
  • Олія для смаження
Смачний омлет з кабачків - фото 346612
Смачний омлет з кабачків

Як приготувати омлет з кабачками:

  1. Солодкий перець і помідор (краще м'ясистий) ріжемо кубиками. З помідора краще прибрати шкірку. Зелень петрушки дрібно рубаємо.
  2. Кабачок і шматочок сиру натираємо на крупній тертці. Змішуємо всі овочі і сир, додаємо яйця і сіль. У невеликій кількості олії обсмажуємо омлет на сковороді з обох сторін.
  3. Можна просто накрити кришкою, і омлет з овочами на повільному вогні приготується. Омлет з кабачком і сиром виходіть чудовим!

Салат з кабачків з волоськими горіхами

Інгредієнти:

  • Кабачок 400 г
  • Горіхи волоські 40 г
  • Часник 1 зубчик
  • Зелень свіжа 15 г
  • Олія соняшникова 30 мл
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений
  • Перець червоний мелений
Салат з кабачків: простий рецепт - фото 346609
Салат з кабачків: простий рецепт

Як приготувати салат кабачки + горіхи:

  1. Молодий кабачок помийте. Наріжте кабачок кружальцями завтовшки близько 0,5 см. Перекладіть нарізаний кабачок в миску, посоліть і перемішайте. Залиште на 8-10 хвилин, потім злийте сік.
  2. У пательні розігрійте олію. Перекладіть в пательню кабачки. На сильному вогні обсмажте кабачки до м'якості, акуратно помішуючи, хвилин 7. Ядра волоських горіхів підсмажте на сухій сковороді або в мікрохвильовій печі.
  3. Дайте горіхам охолонути, потім нарубайте їх ножем в дрібну крихту. Свіжу зелень промийте, просушіть і подрібніть. Зубчик часнику почистіть і подрібніть. У мисці з'єднайте волоські горіхи, зелень, часник, сіль, чорний мелений перець і червоний мелений перець.
  4. Перемішайте. Зверху на горіхи викладіть кабачки. Перемішайте. Поставте кабачки з волоськими горіхами в холодильник на 1 годину, щоб салат як слід просочився і настоявся. Оригінальний салат з кабачків з волоськими горіхами, зеленню і часником готовий!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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