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Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото
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Сезон кабачків у самому розпалі! А страви з кабачків на подив дуже різноманітні. Попри те, що у цього овоча немає яскраво вираженого смаку, страви з ним користуються великою популярністю.
Деруни з кабачком
Інгредієнти:
- Картопля 3 шт
- Кабачок
- Яйце 1 шт
- Сіль 0,5 ч. л.
- Сода
- Борошно трохи менше склянки
- Олія для смаження
Як приготувати деруни з кабачком:
- Натираємо на дрібній тертці 3 картоплі і трошки кабачка. Додаємо одне яйце, пів чайної ложки солі і на кінчику ножа соди, перемішуємо. Борошно додаємо, але не багато, інакше деруни вийдуть сухі.
- Перемішуємо. На розпечену сковорідку викладаємо тісто ложкою. Перевертаємо.
- Готові картопляні деруни з кабачками прибираємо на тарілку. Подаємо картопляні деруни з кабачками зі сметаною, краще їсти гарячими.
Вафлі з кабачків
Інгредієнти:
- Кабачок 300 г
- Борошно пшеничне 100 г
- Сметана 3 ст.л.
- Яйце куряче 1 шт
- Сіль 2/3 ч.л.
Як приготувати вафлі з кабачків:
- Кабачок очистити від шкірки, видалити насіння, натерти на крупній тертці. Додати до натертих кабачків сіль і сметану. Перемішати масу.
- Вбити в миску яйце, перемішати. Поступово вмішати в кабачкову масу просіяне борошно. Вафельницю для товстих вафель розігріти, кулінарним пензликом змастити пластини соняшниковою олією. Викласти у вафельницю кабачкове тісто тонким шаром.
- Вафельницю закрити і випікати вафлі до готовності, керуючись інструкцією до вашої вафельниці. Вафлі з кабачків можна подавати з різними соусами. Смачного!
Гарнір з обсмажених кабачків і цвітної капусти
Інгредієнти:
- Капуста цвітна 400 г
- Цукіні 0,5 шт
- Кабачки жовті 0,5 шт
- Оливкова олія 1 ст. л.
- Сіль 1/8 ч. л.
- Перець чорний мелений 1/8 ч. л.
Як приготувати гарнір з кабачків і цвітної капусти:
- Капусту розібрати на суцвіття. Кабачок і цукіні розрізати уздовж на половинки, а потім поперек на напівкруглі шматочки, товщиною 1 см.
- Розігріти олію, викласти капусту, готувати на середньому вогні під кришкою, помішуючи час від часу, 15 хвилин.
- Додати кабачки і цукіні, посолити і поперчити, перемішати, накрити і готувати 5-10 хвилин, щоб кабачки трошки стали м'якими. Під час готування час від часу перемішувати, щоб овочі обсмажити рівномірно.
- Гарнір готовий. Смачного!
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Смажені кабачки з часником
Інгредієнти:
- Кабачки 1 кг
- Олія соняшникова 2-3 ст. л.
- Сіль 0.5-1 ч. л.
- Борошно 0.25 склянки
- Часник 5-6 зубчиків
- Кріп за смаком
- Сметана за смаком
Як посмажити кабачки з часником:
- Кабачки вимити, очистити, знову обполоснути і нарізати великими шматочками (товщиною в 1 см), так вони будуть більш соковитими, і час смаження скоротиться
- Перемішуючи, посолити рівномірно всі шматки. Нахилити посуд з кабачками, залишити його в цьому положенні хвилин на 10, щоб стік сік
- Смажити кабачки на сильно розігрітій олії. Тут можливі варіанти. Кожен шматок перед смаженням можна обваляти в борошні. А можна і ні, особливо якщо ви розраховуєте їсти їх не тільки відразу після смаження
- Смажити до золотистого кольору і перевернути, при цьому треба зменшити сильний вогонь. Подавати кабачки на стіл з сумішшю зі сметани і часнику. Приготувати її так: часник розтерти і змішати зі сметаною, дрібкою солі і кропом, розмішати, щоб вийшла консистенція густої сметани
Закуска з кабачків і печериць
Інгредієнти:
- Кабачки (цукіні) 500 г
- Гриби печериці (не дрібні) 300 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Зелень (кріп, зелена часник, петрушка) 20-30 г
- Масло вершкове 50 г
- Олія рослинна для смаження 1 ст. ложка
- Сметана (або майонез) 100 мл
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
Як приготувати закуску кабачки і печериці:
- Кабачки почистити і нарізати соломкою. Печериці нарізати пластинками. На пательню з розігрітим вершковим маслом викласти печериці і кабачки. Обсмажити 5 хвилин, періодично помішуючи, на сильному вогні.
- У цей час нарізати дрібно цибулю і обсмажити її окремо на розігрітій олії до золотистого кольору. Сметану змішати з дрібно нарізаною зеленню кропу, посолити і поперчити.
- Коли кабачки і печериці злегка обсмажаться, додати до них пасеровану цибулю, дрібно нарізаний часник і сметану з кропом. Перемішати і тушкувати 15 хвилин.
- Якщо рідина випарується, то страва готова. Нарізати петрушку. Дати закусці з кабачків і печериць трохи охолонути, викласти на тарілку, додати трохи сметани (або майонезу), посипати петрушкою і подати до столу.
Запіканка з кабачків (з куркою)
Інгредієнти:
- Кабачки 500 г
- Куряче філе 1 шт.
- Бринза 100 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Цибуля зелена 2 шт.
- Зелень петрушки 1 ст. л.
- Базилік свіжий 1 гілочка
- Олія 3 ст. л.
- Яйця 2 шт.
- Сметана 3 ст. л.
- Сіль за смаком
- Борошно 80 г
- Перець чорний мелений за смаком
- Паприка 1 ч. л.
- Куркума 1 ч. л.
Як приготувати запіканку з куркою і кабачками:
- Порізати куряче філе скибочками, злегка присолити і поперчити, перемішати. Додати 1 ст. л. рослинної олії і перемішати. Обсмажити курку на сухій пательні, постійно помішуючи, на сильному вогні, 5 хвилин. Викласти м'ясо на тарілочку.
- Подрібнити ножем петрушку, базилік і зелену цибулю. Дрібно порізати цибулю. Натерти бринзу на крупній тертці. Кабачок очистити від шкірки, порізати пластинками шириною 1 см.
- Всю нарізку з'єднати в тарілці. Яйця збити виделкою, додати сметану, сіль і перець чорний мелений за смаком, спеції і перемішати.
- Додати борошно, добре перемішати, додати 2 ст. л. олії і збити виделкою. З'єднати яєчну суміш з нарізкою і гарненько перемішати. Жароміцну форму змастити олією, викласти в неї суміш, поверхню розрівняти.В
- Випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Запіканку остудити, порізати на порційні шматочки, подавати з овочевим салатом.
Омлет з кабачком і сиром
Інгредієнти:
- Яйця 2-3 шт.
- Кабачок 1 шт. (150 г)
- Помідор великий 0,5 шт.
- Перець солодкий великий 1/2 шт.
- Сир 20 г
- Зелень петрушки за смаком
- Сіль за смаком
- Олія для смаження
Як приготувати омлет з кабачками:
- Солодкий перець і помідор (краще м'ясистий) ріжемо кубиками. З помідора краще прибрати шкірку. Зелень петрушки дрібно рубаємо.
- Кабачок і шматочок сиру натираємо на крупній тертці. Змішуємо всі овочі і сир, додаємо яйця і сіль. У невеликій кількості олії обсмажуємо омлет на сковороді з обох сторін.
- Можна просто накрити кришкою, і омлет з овочами на повільному вогні приготується. Омлет з кабачком і сиром виходіть чудовим!
Салат з кабачків з волоськими горіхами
Інгредієнти:
- Кабачок 400 г
- Горіхи волоські 40 г
- Часник 1 зубчик
- Зелень свіжа 15 г
- Олія соняшникова 30 мл
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений
- Перець червоний мелений
Як приготувати салат кабачки + горіхи:
- Молодий кабачок помийте. Наріжте кабачок кружальцями завтовшки близько 0,5 см. Перекладіть нарізаний кабачок в миску, посоліть і перемішайте. Залиште на 8-10 хвилин, потім злийте сік.
- У пательні розігрійте олію. Перекладіть в пательню кабачки. На сильному вогні обсмажте кабачки до м'якості, акуратно помішуючи, хвилин 7. Ядра волоських горіхів підсмажте на сухій сковороді або в мікрохвильовій печі.
- Дайте горіхам охолонути, потім нарубайте їх ножем в дрібну крихту. Свіжу зелень промийте, просушіть і подрібніть. Зубчик часнику почистіть і подрібніть. У мисці з'єднайте волоські горіхи, зелень, часник, сіль, чорний мелений перець і червоний мелений перець.
- Перемішайте. Зверху на горіхи викладіть кабачки. Перемішайте. Поставте кабачки з волоськими горіхами в холодильник на 1 годину, щоб салат як слід просочився і настоявся. Оригінальний салат з кабачків з волоськими горіхами, зеленню і часником готовий!
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