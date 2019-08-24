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Чудова намазка на хрусткий хліб: як приготувати бабагануш

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найсмачніша закуска – бабагануш - фото 1
найсмачніша закуска – бабагануш

Ця закуска зведе вас з розуму, адже не можна залишитися байдужим перед грузинською кухнею! Неодмінно спробуйте приготувати її, а смакуватиму до бабагануша підсмажений на сковороді хліб.

Бабагануш – це намазка з печеного баклажана. Й вона неймовірна – відчуйте смак Грузії!

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Інгредієнти:
  • Баклажан – 4 шт
  • Тахіні, тобто кунжутна паста – 2 ст.л.
  • Часник – 2 зубчики
  • Кінза – пару гілочок
  • Сіль
  • Лимонний сік
Чудова намазка на хрусткий хліб: як приготувати бабагануш - фото 349898
Рецепт:
  1. Баклажана протикаємо багато-багато разів виделкою, кладемо в форму і запікаємо близько 45 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.
  2. Коли вони будуть готові, розрізаємо плоди навпіл й витягуємо ложкою ніжний м'якуш.
  3. Пробиваємо м'якуш з 2 столовими ложками тахіні, тобто кунжутної пасти, 2 зубчиками часнику, парою гілочок кінзи.
  4. Солимо, скроплюємо лимонним соком.
  5. Готово! Насолоджуйтесь намазкою з хрустким хлібом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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