Чудова намазка на хрусткий хліб: як приготувати бабагануш

Ця закуска зведе вас з розуму, адже не можна залишитися байдужим перед грузинською кухнею! Неодмінно спробуйте приготувати її, а смакуватиму до бабагануша підсмажений на сковороді хліб.

Бабагануш – це намазка з печеного баклажана. Й вона неймовірна – відчуйте смак Грузії!

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Інгредієнти:

Баклажан – 4 шт

Тахіні, тобто кунжутна паста – 2 ст.л.

Часник – 2 зубчики

Кінза – пару гілочок

Сіль

Лимонний сік

Рецепт:

Баклажана протикаємо багато-багато разів виделкою, кладемо в форму і запікаємо близько 45 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці. Коли вони будуть готові, розрізаємо плоди навпіл й витягуємо ложкою ніжний м'якуш. Пробиваємо м'якуш з 2 столовими ложками тахіні, тобто кунжутної пасти, 2 зубчиками часнику, парою гілочок кінзи. Солимо, скроплюємо лимонним соком. Готово! Насолоджуйтесь намазкою з хрустким хлібом.

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