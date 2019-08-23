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Як приготувати корисний літній салат з тунцем і огірками

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Готуємо корисний салат - фото 1
Готуємо корисний салат / bigmir

Пропонуємо вам рецепт незвичайного літнього салату з тунцем і огірками, назва якого "Навести фігуру" говорить сама за себе.

Кожна жінка намагається стежити за своєю фігурою. Загострення цього бажання наступає влітку, коли хочеться виглядати чарівно в літньому платті або купальнику. Цей чудовий смачний салат неодмінно стане вам у пригоді!

Інгредієнти:

  • Яйце 4 шт
  • Огірки 3 шт
  • Оливки (маслини) 50 г
  • Пекінська капуста 4 листа
  • Тунець у власному соку 1 банка
  • Чорний мелений перець
  • Зелень за смаком
  • Рослинна олія

Як приготувати салат з тунцем:

  1. Розім'яти тунця в окремому посуді. У посуд з тунцем нарізати огірки (кінці огірків обрізати), також нарізати пекінську капусту, зелень, оливки (маслини), яйця.
  2. Додати рослинну олію, посолити і поперчити, потім перемішати. Дати постояти 5 хвилин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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