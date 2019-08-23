Як приготувати корисний літній салат з тунцем і огірками

Пропонуємо вам рецепт незвичайного літнього салату з тунцем і огірками, назва якого "Навести фігуру" говорить сама за себе.

Кожна жінка намагається стежити за своєю фігурою. Загострення цього бажання наступає влітку, коли хочеться виглядати чарівно в літньому платті або купальнику. Цей чудовий смачний салат неодмінно стане вам у пригоді!

Інгредієнти:

Яйце 4 шт

Огірки 3 шт

Оливки (маслини) 50 г

Пекінська капуста 4 листа

Тунець у власному соку 1 банка

Чорний мелений перець

Зелень за смаком

Рослинна олія

Як приготувати салат з тунцем:

Розім'яти тунця в окремому посуді. У посуд з тунцем нарізати огірки (кінці огірків обрізати), також нарізати пекінську капусту, зелень, оливки (маслини), яйця. Додати рослинну олію, посолити і поперчити, потім перемішати. Дати постояти 5 хвилин.

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