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Швидкий сімейний бутерброд з лаваша на сніданок

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Рецепт бутерброда в лаваші - фото 1
Рецепт бутерброда в лаваші / koolinar

Якщо у вашій родині є любителі бутербродів, пропонуємо вам приготувати найпростіший, найшвидший і дуже смачний бутерброд в лаваші!

Інгредієнти:

  • лаваш
  • яйце
  • сир
  • овочі
  • те, що знайдете у холодильнику ;)

Як приготувати сімейний бутерброд:

  1. Підсмажити омлет. Змастити лаваш тонким шаром плавленого сиру.
  2. Подумки розділити лаваш уздовж на три частини. Викласти нарізані овочі і м'ясо тонким шаром на середню частину. Готовий омлет розділити на три смужки. Викласти смужки омлету на рулет. Викласти зелень. Посипати зверху натертим сиром.
  3. Згорнути лаваш. Розрізати на прямокутники. Згорнути в рулет крайні частини і заколоти зубочисткою. Включити середній нагрів. На сухій пательні трохи підсмажити бутерброди з обох сторін.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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