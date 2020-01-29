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Чудова форма? Відео з Брітні Спірс на пляжі підкорило мережу

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Брітні Спірс похизувалась формою - фото 1
Брітні Спірс похизувалась формою / instagram.com/britneyspears

Поп-зірка Брітні Спірс стала блогеркою, адже із захватом ділиться з фанатами найкращими моментами свого життя. Щоправда, недавнє її відео на побережжі отримало не тільки позитивні думки.

38-річна американська поп-співачка Брітні Спірс усіма силами намагається повернутись до свого звичайного життя після перебування у психіатричній клініці. Зірка продовжує активно вести профіль в соцмережі Instagram та активно працювати над своєю психічного та фізичною формою. Однак навіть у її понад 22 мільйонів підписників не завжди лише хороші думки про вигляд зірки.

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Нещодавно Брітні поділилась записом, на якому біжить побережжям океану у крихітному бікіні та в ковбойському капелюсі. І поки фанати засипали її компліментами, то з'явились і ті, хто здивувався не найкращій формі зірки. Річ у тому, що часто Спірс показує свої тренування, однак результат на фото і відео відрізняється. Але ролик все одно зібрав понад 2 мільйони переглядів та майже 10 тисяч коментарів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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