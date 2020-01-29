Улюблений аксесуар Мадонни виявився небезпечним: відео

Поп-зірка Мадонна обожнює шокувати та дивувати свою публіку, але інколи вона переходить межі. Виявилось, що її улюблена тростина не звичайний аксесуар.

61-річна Мадонна не збирається здавати своїх позицій, тож активно займається не лише творчістю, а й своїм профілем в соцмережі Instagram. І не дивно, що за поп-дівою стежать 14 мільйонів користувачів, адже вона зовсім не "фільтрує" свій контент.

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Нещодавно перед туром по Великобританії Мадонна показала свою новеньку тростину, з якою ходить через хворе коліно. Однак палиця має не тільки ефектний вигляд, адже насправді вона перетворюється у зброю, бо всередині ховається доволі велике лезо. Як пожартувала співачка, демонструючи багатофункціональність тростини в одному з барів, "обережно, якщо ви не дасте мені найкраще вино, ось що буде".

Варто зазначити, що в англійців і не тільки такі "іграшки" заборонені, тож на зірку може очікувати штраф та зустріч з поліцією. Але Мадонну це зовсім не хвилює.

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