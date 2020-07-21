Чуб та вінок: круті українські емодзі, які ви захочете собі зберегти

Спільнота UkraineWorld розробила емодзі з елементами української культури, які додадуть автентичного колориту вашим повідомленням. Сподіваємось, незабаром вони з'являться у месенджерах, а поки що збережіть собі ці круті зображення!

Шість українських смайликів команда UkraineWorld створила до Всесвітнього дня емодзі, який минув нещодавно. Обирайте емодзі до душі та пишіть у коментарях, які б ще ілюстрації варто додати:

ВИШИВАНКА – українська вишита сорочка

БОРЩ – одна з найпопулярніших страв української кухні

ЧУБ – традиційна українська чоловіча стрижка

ВІНОК – традиційна українська корона з квітів

БАНДУРА – український струнно-щипковий народний інструмент

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ!

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