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Чуб та вінок: круті українські емодзі, які ви захочете собі зберегти

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Чуб та вінок: круті українські емодзі, які ви захочете собі зберегти - фото 1

Спільнота UkraineWorld розробила емодзі з елементами української культури, які додадуть автентичного колориту вашим повідомленням. Сподіваємось, незабаром вони з'являться у месенджерах, а поки що збережіть собі ці круті зображення!

Шість українських смайликів команда UkraineWorld створила до Всесвітнього дня емодзі, який минув нещодавно. Обирайте емодзі до душі та пишіть у коментарях, які б ще ілюстрації варто додати:

ВИШИВАНКА – українська вишита сорочка Чуб та вінок: круті українські емодзі, які ви захочете собі зберегти - фото 416872

БОРЩ – одна з найпопулярніших страв української кухні

Чуб та вінок: круті українські емодзі, які ви захочете собі зберегти - фото 416874

ЧУБ – традиційна українська чоловіча стрижка

Чуб та вінок: круті українські емодзі, які ви захочете собі зберегти - фото 416873

ВІНОК – традиційна українська корона з квітів

Чуб та вінок: круті українські емодзі, які ви захочете собі зберегти - фото 416878

БАНДУРА – український струнно-щипковий народний інструмент

Чуб та вінок: круті українські емодзі, які ви захочете собі зберегти - фото 416870

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ!

Чуб та вінок: круті українські емодзі, які ви захочете собі зберегти - фото 416869

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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