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Художниця створила реалістичну статую Хижака з імбирного пряника
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Мисткиня Керолайн Ерікссон створила детальну статую Хижака. Правда дуже незвичайним способом – замість класичних матеріалів їй вдалося зробити героя з імбирного пряника. Хижак на її фігурці явно урочисто святкує, можливо, Різдво і показує свої страхітливі ікла.
Це вдалося зробити завдяки використанню металевого каркаса. На нього Ерікссон наносила шматки імбирного пряника, використовуючи його як "глину". Фігурка вийшла дуже деталізованою і реалістичною.
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Імбирні пряники Ерікссон використовувала замість глини
Нагадаємо, що наразі у розробці перебуває п'ятий фільм всесвіту "Хижака". Ним займається студія 20th Century Studios, а режисер картини – Ден Трахтенберг.
А два роки тому Керолайн з імбирного пряника зробила Ксеноморфа. Він виглядає не менш приголомшливо:
Та й узагалі любить вона створювати імбирних пряників дивовижних персонажів. Тож можете підписатися на неї та глянути, що ще виходить з-під її тендітних і талановитих рук.
Нещодавно IKEA розробила спеціальні інструкції зі збірки книжкової шафи та ще кількох видів меблів. Але перш ніж їх зібрати, доведеться спекти усі деталі. За допомогою набору Gingerbread Höme можна відтворити пряникові версії меблів IKEA. Інструкції зі збирання пряникових меблів дуже нагадують справжні.
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