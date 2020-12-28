Учені з'ясували, як фастфуд впливає на сон і пам'ять підлітків

Дослідники вивчили харчові звички старшокласників і з'ясували, як ті впливають на сон підлітків. Спостереження проводили у 64 країнах світу і охопило 175 тисяч підлітків.

Згідно зі звітом учених, у підлітків, які часто споживали газовану воду, ймовірність проблем зі сном була на 55% вища, ніж у тих, хто пив менше цих солодких напоїв. Уточнюється, що йдеться приблизно про три напої у день, у порівнянні з одним.

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"Аналіз даних 175 261 підлітка у віці від 12 до 15 років показав, що часте вживання нездорової їжі пов'язане з поганою якістю сну, який, своєю чергою, негативно впливає на їхнє самопочуття, пам'ять і когнітивні здібності", – зазначити науковці у звіті.

Також, експерти відзначили, що порушення сну спостерігалося і у дітей, якщо вони споживали фастфуд більш ніж чотири рази на тиждень. При цьому, як підкреслили автори дослідження, у дівчаток порушення траплялися в два рази частіше, ніж у хлопчиків.

"Ці результати викликають більше занепокоєння, оскільки неякісний сон негативно позначається на добробуті і когнітивному розвитку підлітків", – прокоментував автор дослідження Асад Хан.

Хан підкреслив, що профілактичні заходи повинні починатися в школах і родині. В освітніх установах вчені рекомендують обмежити доступ дітей до газованої води і шкідливого перекусу, а батькам – рідше купувати їх додому і залучати дітей до подібного раціону, особливо, якщо в сім'ях ростуть дівчатка.

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