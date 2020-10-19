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Чотири вагомі причини частіше їсти гарбузи

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Користь гарбузів - фото 1
Користь гарбузів / tantasalute

Кожен з нас хоч раз в житті пробував гарбузову кашу і насіння, а може, і гарбузовий хліб, але навряд чи коли-небудь замислювався, наскільки це корисний овоч!

Гарбузове насіння від глистів

Річ у тому, що в тонкій плівці – оболонці гарбузового насіння міститься амінокислота кукурбітин, що має антигельмінтні властивості, що використовується ще в народній медицині. Через рідкісні побічні ефекти відвар неочищеного насіння давали дітям і вагітним.

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Гарбуз для підвищення імунітету

Під час застуди та грипу корисно вживати свіжовичавлений сік гарбуза, оскільки цей напій допоможе зміцнити імунітет. У гарбузі міститься розчинна клітковина (пектин), яка поглинає токсини і живить кишкові мікроорганізми, готуючи їх до зими: чим більше їх видове різноманіття, тим міцніший кишковий імунітет.

Гарбуз від безсоння

Тим, у кого проблеми з відходом до сну, рекомендуємо пити гарбузовий сік або відвар гарбуза з медом. Всього 100 г такого засобу заспокоять нервову систему, сприяючи нормальному сну.

Гарбуз для красивої шкіри

Гарбуз в сирому вигляді можна застосовувати в косметології, а вживаючи в їжу, отримати здорову шкіру. Розтерта сира м'якоть гарбуза – загальновизнаний народний засіб, що застосовується при опіках, наривах, шкірних висипах, фурункулах.

Чотири вагомі причини частіше їсти гарбузи - фото 430908

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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