Солодощі, які стали візитівкою різних міст

Сьогодні, 17 жовтня, у США святкують День солодощів. З цієї нагоди розповідаємо вам про різноманітні смаколики з усіх куточків світу. Такі "локальні" солодощі стають обов'язковим пунктом у віш-листі мандрівника.

Кожен з цих смаколиків став візитівкою свого рідного міста. Тим, хто на дієті, дивитися з обережністю: ризик зірватися максимальний!

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Сицилійські каннолі

Хоча Сицилія і не місто, а цілий острів, ми не могли не написати про каннолі – традиційний сицилійський десерт із смаженого тіста. Щоб каннолі залишалися хрусткими, їх наповнюють начинкою перед самою подачею або глазурують зсередини розтопленим шоколадом і присипають подрібненими фісташками. В начинку крім цукатів та шоколаду додають різні сиропи, лікери або вино.

Солодощі, які стали візитівкою різних міст

Лінцський торт

Лінцський торт, названий так на честь австрійського міста Лінц, який вважається його батьківщиною, готують з горіхових пісочних коржів з джемом, а зверху прикрашають фігурками з тіста. Цей десерт один з найдавніших, адже йому вже більше 350 років! І весь цей час він не втрачає своєї популярності.

Солодощі, які стали візитівкою різних міст

Празький трдельник

Трдельники – знамениті празькі булочки із здобного тіста з ароматною посипкою з кориці, горіхів і цукру. Їх почали випікати на міських ярмарках ще в першій половині XIX століття, і сьогодні без цих ласощів в Чехії не обходиться жодне народне гуляння. Для місцевих жителів це до сих пір обов'язкове частування на весіллях, хрестинах і церковних святах, а для туристів – "локальний" десерт.

Солодощі, які стали візитівкою різних міст

Брюссельські вафлі

Брюссельські вафлі відрізняються своєю повітряною і м'якою текстурою. Традиційно вони мають прямокутну форму і подаються з різними топінгами: шоколадом, карамеллю, морозивом, збитими вершками, та ще й посипаються цукровою пудрою, свіжими ягодами і шматочками фруктів. В результаті виходить апетитна багатошарова конструкція, перед якою просто неможливо встояти!

Солодощі, які стали візитівкою різних міст

Краківський обважанек

Обважанек – невеликий бублик, посипаний сіллю, кунжутом або маком. Він внесений до європейського список охоронюваних регіональних продуктів і вважається одним із символів Кракова.

Солодощі, які стали візитівкою різних міст

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