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Солодощі, які стали візитівкою різних міст
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Сьогодні, 17 жовтня, у США святкують День солодощів. З цієї нагоди розповідаємо вам про різноманітні смаколики з усіх куточків світу. Такі "локальні" солодощі стають обов'язковим пунктом у віш-листі мандрівника.
Кожен з цих смаколиків став візитівкою свого рідного міста. Тим, хто на дієті, дивитися з обережністю: ризик зірватися максимальний!
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Сицилійські каннолі
Хоча Сицилія і не місто, а цілий острів, ми не могли не написати про каннолі – традиційний сицилійський десерт із смаженого тіста. Щоб каннолі залишалися хрусткими, їх наповнюють начинкою перед самою подачею або глазурують зсередини розтопленим шоколадом і присипають подрібненими фісташками. В начинку крім цукатів та шоколаду додають різні сиропи, лікери або вино.
Лінцський торт
Лінцський торт, названий так на честь австрійського міста Лінц, який вважається його батьківщиною, готують з горіхових пісочних коржів з джемом, а зверху прикрашають фігурками з тіста. Цей десерт один з найдавніших, адже йому вже більше 350 років! І весь цей час він не втрачає своєї популярності.
Празький трдельник
Трдельники – знамениті празькі булочки із здобного тіста з ароматною посипкою з кориці, горіхів і цукру. Їх почали випікати на міських ярмарках ще в першій половині XIX століття, і сьогодні без цих ласощів в Чехії не обходиться жодне народне гуляння. Для місцевих жителів це до сих пір обов'язкове частування на весіллях, хрестинах і церковних святах, а для туристів – "локальний" десерт.
Брюссельські вафлі
Брюссельські вафлі відрізняються своєю повітряною і м'якою текстурою. Традиційно вони мають прямокутну форму і подаються з різними топінгами: шоколадом, карамеллю, морозивом, збитими вершками, та ще й посипаються цукровою пудрою, свіжими ягодами і шматочками фруктів. В результаті виходить апетитна багатошарова конструкція, перед якою просто неможливо встояти!
Краківський обважанек
Обважанек – невеликий бублик, посипаний сіллю, кунжутом або маком. Він внесений до європейського список охоронюваних регіональних продуктів і вважається одним із символів Кракова.
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