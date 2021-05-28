Чотири продукти для балансу гормонів в організмі

Гормональний збій негативно впливає на організм, позначаючись на фізичному і душевному стані людини. Якщо ви додасте у свій щоденний раціон ці продукти зі списку, гормональний фон прийде в норму, а самопочуття поліпшиться.

У будь-якому віці стежити за гормонами дуже важливо: чим більше поживних речовин буде в їжі, яка входить у ваш раціон, тим спокійніше ви будете сприймати стресові ситуації, пише inmyroom.

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Шпинат і броколі. Листові овочі відповідають за вироблення жіночого гормону краси і молодості, естрогену, а також сприяють нормалізації менструального циклу. Щоб відчувати себе добре, додайте капустяні продукти у свій щоденний раціон: на день достатньо жмені брюссельської капусти, шпинату або броколі.

Кіноа. Ще один суперфуд. Відомий наявністю складних вуглеводів, які сприяють нормалізації інсуліну і андрогенів. Також насіння кіноа корисне при схудненні, оскільки багате білками і клітковиною.

Горіхи. Горіхи необхідні для нормальної роботи мозку і травної системи. Завдяки великому вмісту жирів, білків і вітамінів вони легко втамовують голод, тому прекрасно підходять у ролі перекусу. Деякі з них також впливають на ендокринну систему. Наприклад, мигдаль контролює рівень холестерину.

Трави і спеції. Головна їхня перевага в дуже високому вмісті антиоксидантів. Шавлія сприятливо впливає на жіночу репродуктивну функцію, а також впливає на центральну нервову систему. Куркума знижує рівень кортизолу, тим самим зменшуючи стрес, а кориця корисна дівчатам в період ПМС.

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