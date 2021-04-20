Як зберегти здоров'я та фігуру після 40

З віком людям варто уважніше стежити за своїм раціоном, щоб не лише мати молодий вигляд, а й почуватись добре. Дієтолог розповіла, на що варто звернути увагу всім, хто перетнув позначку у 40 років.

Дієтологиня та тренерка Керрі Мейджор активно надихає людей стежити за собою не лише в Інстаграмі, де має понад 13 тисяч підписників, а й і інтерв'ю популярним виданням. Цього разу експертка розповіла Yahoo! про те, що робити для хорошої фізичної форми після 40 років.

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З віком стає складніше контролювати свою вагу, тому важливо уважніше ставитись до покупок продуктів, а також не ігнорувати базові правила правильного способу життя.

Дієтологиня рекомендує доповнити свій раціон смаколиками з великою кількістю білків та клітковини. І не забувати експериментувати на кухні, щоб правильне харчування не перетворювалось у каторгу, адже існує чимало смачних і корисних страв. Не зайвим буде планувати раціон на тиждень, що не лише збереже фінанси, а й зменшить шанси на шкідливі перекуси. Також це змотивує готувати собі на кілька днів наперед, щоб не почуватись голодним і не думати про піцу чи бургери.

А от з дієтами варто розпрощатись, адже більшість з них змушують відмовлятись від улюблених страв та їсти значно менше, аніж потрібно. Суворі дієти часто завершуються зривами, що не найкраще позначається ні на фігурі, ні на психологічному стані. Тому краще поступово напрацьовувати здорові харчові звички.

Не менш важливим фактором для хорошої фігури є фізична активність, і йдеться не лише про спорт. Спробуйте більше рухатись упродовж дня: відмовитись від транспорту та ліфтів, влаштовувати собі вечірні прогулянки. Регулярна активність краще позначається на здоров'ї, ніж похід у спортзал раз у тиждень. Хоча і такий вид занять також буде не зайвим.

Тренерка нагадує і про здоровий сон, від якого залежить чимало аспектів самопочуття. Виділяйте 7-9 годин щоночі, старайтесь лягати в один і той же час, а результати не змусять на себе довго чекати.

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