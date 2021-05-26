​​Що таке апатія і як повернутись до звичайного життя

Пандемія коронавірусу не найкраще позначилась не лише на фізичному, а й на психологічному стані людей. Тому апатія стала ще поширенішим явищем. Що це і як з нею боротись – читайте далі.

Є чимало факторів, які впливають на моральний стан, але майже кожен стикався з відчуттям зниженого інтересу до всього. Якщо ви стикнулись з байдужністю до всього, що раніше здавалось цікавим та приносило задоволення, то у вас апатія, пояснюють у телеграм-каналі Психологічна підтримка.

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Ознаки апатії:

постійна втома

замкнутість

сонливість

зміна чіткості мовлення

втрата апетиту

поганий настрій

відсутність ініціативи

погана концентрація

Як побороти апатію

Як боротись з апатією

"Кращий спосіб справитися з небажаними емоціями, включаючи апатію, – вжити рішучих дій. Апатія значною мірою сприяє прокрастинації. Не відкладайте заплановані справи на потім – зробіть що-небудь! Почніть хоча б з невеликих кроків або знайдіть нове рішення", – радять фахівці.

Варто розуміти, що тривалий стан апатії може бути попередженням про депресію. Якщо байдужість затягує вас, то важливо вчасно почати хоча б якісь рухи вперед. Також не варто боятись просити про допомогу в інших.

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