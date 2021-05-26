Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

​​Що таке апатія і як повернутись до звичайного життя

  • 21
Як позбутись апатії - фото 1
Як позбутись апатії

Пандемія коронавірусу не найкраще позначилась не лише на фізичному, а й на психологічному стані людей. Тому апатія стала ще поширенішим явищем. Що це і як з нею боротись – читайте далі.

Є чимало факторів, які впливають на моральний стан, але майже кожен стикався з відчуттям зниженого інтересу до всього. Якщо ви стикнулись з байдужністю до всього, що раніше здавалось цікавим та приносило задоволення, то у вас апатія, пояснюють у телеграм-каналі Психологічна підтримка.

І ще: Як навчитися прощати образи: кілька простих порад

Ознаки апатії:

  • постійна втома
  • замкнутість
  • сонливість
  • зміна чіткості мовлення
  • втрата апетиту
  • поганий настрій
  • відсутність ініціативи
  • погана концентрація
Як побороти апатію - фото 461011
Як побороти апатію

Як боротись з апатією

"Кращий спосіб справитися з небажаними емоціями, включаючи апатію, вжити рішучих дій. Апатія значною мірою сприяє прокрастинації. Не відкладайте заплановані справи на потім зробіть що-небудь! Почніть хоча б з невеликих кроків або знайдіть нове рішення", – радять фахівці.

Варто розуміти, що тривалий стан апатії може бути попередженням про депресію. Якщо байдужість затягує вас, то важливо вчасно почати хоча б якісь рухи вперед. Також не варто боятись просити про допомогу в інших.

Читайте також: Перевірте себе: 4 основних компоненти здорових стосунків

пропозиції партнерів
Новини