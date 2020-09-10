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Чому у тривалих стосунках погіршується якість сексу: поширені причини
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У тривалих стосунках з сексом відбувається щось вельми сумне. Він стає якимось прісним, не таким захоплюючим, похмурим і сприймається швидше як зобов'язання, а не як приємне проведення часу. Спробуймо розібратися, чому так відбувається.
Причини погіршення якості сексуального життя, як завжди, лежать на поверхні. Це дозволить нам розібратися в них і спробувати щось виправити до того, як стосункам настане кінець.
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Непотрібні порівняння
Крістін Марі Бенніон, ліцензований і сертифікований сексолог, каже, що проблема може критися у вашому сприйнятті. Пари, які перебувають в довгострокових стосунках, чомусь вважають, що їх сексуальне життя повинне бути таким же, як і на початку. Їх можна зрозуміти, адже було б круто, якби кожен новий акт був таким же захоплюючим і незабутнім. Але реальність така, що занадто довго захоплення і вибухонебезпечні оргазми тривати не можуть.
І немає нічого гіршого, якщо ви почнете порівнювати поточну ситуацію з минулим. Зазвичай "фаза щастя" триває від 6 до 18 місяців. Якщо після цього ви починаєте розуміти, що колишньої пристрасті немає, необхідно спільно переглянути свої погляди на інтимну сторону життя. Цілком може бути, що секс насправді не такий поганий, просто ви не очікуєте тих самих вражень, що були в перші рази. У загальному і цілому нічого страшного немає, просто потрібно зібратися з силами і спробувати щось нове.
Стрес
Найпоширенішою і від того не менш серйозною причиною постільних негараздів є стрес. Якщо одного з вас наздогнала ця напасть, то страждати, як завжди, будуть двоє. По-хорошому, щоб вирішити проблему, потрібно розібратися з причиною стресу.
На жаль, не у всіх це виходить. Тому сексологи рекомендують діяти максимально несподівано – поза спальнею. За їхніми словами, достатньо додати романтики у ваші стосунки. Наприклад, сходіть у ресторан, зробіть несподіваний подарунок, присвятіть вірш.
Запланований секс
Багато хто помилково вважає, що секс повинен бути спонтанним, а якщо ви плануєте й обговорюєте час коїтусу, то це означає, щось знову пішло не так.
Спонтанність – це, звичайно, добре і пристрасно, але важливо враховувати різні чинники, які можуть перешкодити раптовому сексу. Так взяти той же самий стрес або роботу. Сидиш собі, напружуєш мізки, а тут кохання всього життя починає приставати та запускати руки куди не просили. Так що не варто впадати у відчай, адже запланований секс – це абсолютно нормально і зручно для всіх.
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