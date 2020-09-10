Чому корисно регулярно займатися сексом: пояснення експертки

Регулярне інтимне життя вкрай позитивно впливає на наше здоров'я. Про корисні властивості заняття сексом розповіла сексолог Кейт Тейлор.

Один з плюсів регулярного заняття сексом – підвищення імунної системи організму. Відповідно, кохатися слід часто, аби бути стійкішими до впливу вірусів.

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"Люди, які мають інтимний зв'язок щонайменше тричі на тиждень, мають міцніший імунітет", – заявила фахівець, посилаючись на результати проведеного дослідження.

Несподівано, але секс, задає організму прийнятне фізичне навантаження, а також може бути відмінною профілактикою гіпертонії. Крім того, зауважила експерт, за умови регулярності він "знижує ризик смерті від раку простати і хвороб серця". До того ж це тонізує і зміцнює м'язи всього тіла, захищає від болю.

Регулярний секс зміцнює імунітет

Також доведеною властивістю регулярного інтимного життя є запобігання депресивних станів, безсоння, небажаних наслідків стресу. Пояснюється це тим, що під час сексу здійснюється синтез нейромедіаторів, відомих як "гормони радості", – ендорфінів, окситоцину, дофаміну. Під їх впливом нормалізуються функції психіки: людина почувається спокійнішою, впевненішою, а також міцніше спить.

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