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Чотири причини спати без одягу

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Сон топлес підвищує впевненість в собі - фото 1
Сон топлес підвищує впевненість в собі / Indy100

Оголений сон знижує рівень стресу і допомагає розбагатіти. Якщо спите без одягу, ви більш комфортно відчуваєте себе у власному тілі.

Це сприяє міцному сну. Якість сну впливає на роботу мозку. Вчені з'ясували, що під час здорового сну з нейронів головного мозку зникають токсичні білки, які накопичуються при нестачі глибокого сну. Ці білки порушують роботу мозку і погіршують здатність мислити.

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Це знижує рівень стресу. Стрес послаблює імунітет, підвищує ризик виникнення серцевих захворювань, депресії і ожиріння, а також знижує когнітивні здібності. Крім того, стрес підвищує рівень кортизолу в крові.

Це покращує здоров'я. Згідно з дослідженням, проведеним Національними інститутами охорони здоров'я США, низька температура тіла під час сну сприяє прискоренню метаболізму. Це відбувається тому, що організм активує більше бурого жиру, який виробляє тепло. Цей процес забезпечує спалювання калорій і допомагає схуднути.

Це підвищує впевненість в собі. Ця якість характеру є запорукою успіху. Упевнені в собі люди не бояться пробувати щось нове, братися за складні завдання і дивитися в обличчя примхам долі. Вчені виявили, що такі люди більше заробляють і частіше отримують підвищення на роботі.

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Джерело: tuck
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