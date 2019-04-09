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Щоденний ритуал для підтримки здоров'я вашого серця

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Науковці вкотре довели користь кави - фото 1
Науковці вкотре довели користь кави / Vogue

Ризик виникнення хвороб серця і судин падає, якщо в щоденному меню присутня чашка кави. Цей ефект пов'язаний з кавовими поліфенолами.

Про те, що випита щодня чашка кави сприяє зниженню ризик розвитку серцево-судинних захворювань, пише видання Express. До такого висновку дійшли дослідники з Інституту наукової інформації в області кави (Institute for Scientific Information in Coffee, ISIC).

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Кардіозахисна властивість кави забезпечується великою кількістю поліфенолів, що містяться у плодах і зернах. Ці речовини позитивно впливають на переробку жирів і холестерину в організмі, – висловилися вчені.

Каву потрібно пити бодай один раз на день - фото 319780
Каву потрібно пити бодай один раз на день / prairiemile

Кавові поліфеноли, на які вказують фахівці, давно відомі науці своїм антиоксидантним і протизапальним потенціалом. Завдяки їх високій концентрації у каві цей напій характеризується наукою, як ефективний борець з атеросклерозом.

На думку фахівців ISIC, для досягнення корисного ефекту достатньо випивати на день від однієї до трьох чашок кави. Їх розрахунки свідчать, що в такому випадку ризик розвитку хвороб серця і судин стає нижчим на 15%.

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Джерело: Express
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