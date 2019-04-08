Ці продукти допоможуть подолати безсоння

Дієтолог Рік Хей вивчив вплив продуктів на якість сну. Він порівняв склад страв, спецій і напоїв і прийшов до висновку, що деякі з них можуть боротися з безсонням.

Найкраще, на думку дослідника, сну сприяють зелений і білий чай.

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Завдяки L-теаніну (левотеанін) в чаях вони заспокоюють нервову систему. Також в список лідерів входить ромашковий чай, завдяки своєму складу він заспокоює і позбавляє тривоги. Також сприяє нормалізації сну кориця, яка стабілізує рівень цукру в крові, через перепади якого багато хто прокидається вночі. До слова, багато дієтологів впевнені і в тому, що цей вплив кориці допомагає скинути вагу і менше "налягати" на солодке.

У списку також імбир, лакрица, маракуйя, лимон і плоди баобаба. Ці продукти заспокоюють нервову систему і допомагають спати міцніше.

Маракуйя

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