Чотири хороші дні: дивіться трейлер фільму з Мілою Куніс, знятого за реальними подіями

У мережі з'явився перший трейлер нового фільму Netflix "Чотири хороші дні" з Мілою Куніс та Гленн Клоуз у головних ролях. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

У новій драмі Родріго Гарсії, відомого глядачам по роботі над фільмами "Чотири кімнати" і "Мати та дитя", розповідається про важкий процес боротьби з пристрастю до наркотиків, пише видання Today. Також картина покаже глядачам перешкоди, з якими на цьому шляху доводиться стикатися як самій залежній людині, так і її найближчим родичам.

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Міла Куніс зіграла 31-річну дівчину Моллі, залежну від прийому опіатів. Зневірившись у боротьбі з цією згубною пристрастю самотужки, героїня Куніс звертається за допомогою до своєї матері Деб, яку в картині зіграла Гленн Клоуз. Попри довгі роки залежності доньки, Деб практично змирилася з тим, що їй навряд чи можна чимось допомогти. Вона робить останню спробу врятувати Моллі від наркотичної залежності. Тепер вони разом проходять через ломки та зриви Моллі й намагаються повернути у свою сім'ю довіру і любов, які колись так міцно їх пов'язували.

Чотири хороші дні – дивіться трейлер фільму з Мілою Куніс:

Картина заснована на реальних подіях, а в основу її сценарію лягла стаття журналістки Washington Post Елі Саслоу під назвою "Як поживає Аманда? Історія правди, брехні й американської залежності".

Уперше стрічку представили ​​на фестивалі незалежного кіно "Санденс" у січні минулого року. Глядачі ж зможуть оцінити прем'єру на стрімінговому сервісі Netflix уже 30 квітня.

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