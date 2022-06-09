"Чорт вже поруч": маленька донька Ольги Фреймут показала Путіна

Відома українська журналістка Ольга Фреймут показала, як її наймолодша донечка зобразила главу Кремля. Навіть діти розуміють, що РФ не несе нічого хорошого для України.

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут разом з дітьми перебуває за кордоном, звідки намагається підтримувати бойовий дух своїх прихильників, а також проводить благодійні заходи. Хоч відома білявка і не є частим гостем соцмереж, але за її сторінкою в інстаграмі стежать понад 659 тисяч підписників. Нещодавно Ольга показала в історіях, як її наймолодша 5-річна донька намалювала Путіна.

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"Моя Євдокія принесла вчора зі школи путіна. Чорт вже поруч. Малюнок був весь зім'ятий, наївний прояв дитячої ненависті", – зауважила зірка. І на світлині справді можна побачити персонажів у триколорі з рогами та з загрозливим виглядом.

instagram.com/freimutolia

Відзначимо, що в Ольги Фреймут троє дітей: 16-річна Злата, 6-річний Валерій та 4-річна Євдокія. Старша донька живе та навчається у США, а молодші діти залишаються з зіркою в Європі.

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