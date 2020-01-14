Чорна вдова: вийшов новий трейлер зі Скарлетт Йоханссон

У мережі з'явився свіжий проморолик до нового фільму "Чорна вдова" (Marvel Studios' Black Widow), який розкриє історію Наташі Романової. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Marvel Entertainment презентував особливий тизер до майбутнього сольного фільму про Чорну вдову. Гаслом ролика стала фраза "Сім'я знову разом", що прозоро натякає на те, що героїня зустрінеться з тими, з ким починала свій шлях найманки.

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І це зовсім не секрет, адже творці не приховують, що сюжет розгорнеться після подій "Першого месника", коли Наташа повернеться у рідну країну та стикнеться зі своїм минулим.

Нагадаємо, що прем'єра запланована вже на 30 квітня 2020 року, а головні ролі виконали Скарлетт Йоханссон, Девід Гарбор, Рей Вінстон та інші.

Чорна вдова 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

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