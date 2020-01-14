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Морбіус: трейлер нового фільму Marvel з Джаредом Лето

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Морбіус, дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Морбіус, дивитись трейлер фільму онлайн

У мережі з'явився перший трейлер до супергеройського трилера Морбіус (Morbius), про вампіра, якого зіграв Джаред Лето. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Sony нарешті потішила фанатів першим промо до нового фільму за коміксами Marvel "Морбіус" (Morbius), дата виходу якого запланована вже на 31 липня 2020 року. Головну роль зіграв Джаред Лето, і, зважаючи на трейлер, у нього це вдалось краще, аніж востаннє у DC.

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Сюжет розповідає про доктора Морбіуса, який страждає від захворювання крові. Все своє життя він намагається знайти спосіб вижити, і врешті вдається до небезпечної місії, яка закінчується перетворенням чоловіка у живого вампіра. Суперсила, ехолокація, регенерація - все це поєднується з жагою крові. Нагадаємо, що Морбіус у коміксах був одним із ключових ворогів Людини-Павука та Венома. І поки з "Павучком" доволі важко пророкувати дату виходу, то продовження Венома заплановане вже на жовтень цього року.

У головних ролях: Джаред Лето, Адріа Архона, Метт Сміт, Джаред Гарріс, Тайріз Гібсон, Аль Адрігал.

Морбіус, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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