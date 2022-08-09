PAC-MAN отримає власний фільм

Думали, що ретро-гра про PAC-MAN вже у минулому? Помилялися, адже з'явиться повнометражний фільм про легендарного та культового PAC-MAN. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Персонаж PAC-MAN з однойменної культової гри отримає власний фільм. Про це повідомляє видання IGN з посиланням на The Hollywood Reporter.

І ще: З'явилася база українських фільмів для закордонних глядачів: вже є понад 600 кінострічок

Класична ретро-аркада PAC-MAN з'явиться на великих кіноекранах у живій адаптації, чим потішить мільйони глядачів і фанатів гри.

Відомо, що за сценарій до фільму про PAC-MAN відповідальним став Чак Вільямс. Нагадуємо, що він був продюсером фільмів про Їжака Соніка, які були у кіно зовсім нещодавно. Щодо знімання фільму, то процес відбуватиметься за сприянням Bandai Namco Entertainment.

До теми: Тачки в дорозі: дивіться онлайн повноцінний трейлер мультфільму від Pixar