Чому жінки симулюють оргазм: науковці відповіли на питання, яке турбує мільйони чоловіків

Це питання турбує мільйони чоловіків по всьому світу і це не дивно, адже кожен хоче збагнути, чому його кохана в ліжку прикидається, що їй добре з ним. Відповісти змогли психологи. Спойлер: те, що вони дізналися сподобається не кожному!

Мусимо бути чесними. Часто в симулюванні оргазму винні ми, чоловіки. Чому так? А тому, що не всі дівчата хочуть виглядати в наших очах чарівними "колодами". Саме це й стає причиною того, що вони прикидаються, що отримують задоволення.

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Утім, виявилося, що симуляція оргазму – це не спосіб догодити партнерові, щоб він відчував себе справжнім мачо. Насправді, жінки прикидаються, аби якомога швидше закінчити неприємний або ж небажаний секс.

Учені з Університету Райсона і Університету Святого Томаса (Канада), заручившись тим, що їх дослідження важливе для нащадків, опитали жінок прямо: чому вони симулюють оргазм?

Панянки ж, розмовляючи про добровільні сексуальні акти, часто згадували, що у них був досвід, коли інтим був не найбажанішим. Проте, жодна з опитаних не згадувала слів "зґвалтування", "примус", хоча описані ними випадки здебільшого були такими. Замість цього використовували поєднання "поганий секс", який приніс розчарування або був нудним.

Симулювання оргазму допомагає закінчити поганий секс

А от фальшивий оргазм був дієвим способом припинити муку або нудьгу, коли альтернативи вже не залишалося.

Варто відзначити, що попри невелику кількість опитаних (15 жінок у віці 19-28 років), сам факт такої відвертості і те, що симуляція оргазму була асоційована з якимись малоприємними діями, говорить багато про що. Зокрема, про страх і невпевненість під час сексу, а зовсім не про сексуальний альтруїзм.

Тому наступного разу, запідозривши, що ваша дівчина вдає, ніби їй неймовірно добре, – задумайтеся. Можливо, назріла серйозна розмова.

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