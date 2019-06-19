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Чому жінкам варто регулярно пити томатний сік

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Чому корисно пити томатний сік

Учені виявили несподівану користь не надто популярного томатного соку для жінок. Регулярне вживання склянки цього напою може продовжити життя. Як це працює – читайте далі.

Японські науковці провели цікаве дослідження щодо впливу томатного соку на представниць прекрасної статі. Виявилось, що поява такого напою в раціоні допомагає знизити ризики серцево-судинних захворювань завдяки нормалізації тиску і холестерину.

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До експерименту залучили 300 японок різного віку, які мали підвищені ризики появи серцево-судинних патологій. Упродовж року добровольці регулярно вживали томатний сік без спецій. Весь цей час медики уважно стежили за рівнем холестерину у крові, а також тиском.

Чому корисно пити томатний сік - фото 335413
Чому корисно пити томатний сік

"Це дослідження є першим, в якому вивчався вплив споживання томатів і продуктів з них на маркери ризику серцево-судинних захворювань протягом року і в широкому віковому діапазоні", – пояснюють фахівці.

До слова, учені не брали до уваги, чи магазинний сік чи зроблений власноруч, головне, щоб до нього не додавали спецій.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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