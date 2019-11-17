На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому "застуда на губах" нікуди не зникає: пояснення лікарів
-
- 43
Вірус герпесу після зараження залишається в організмі людини на все життя, викликаючи повторне утворення "застуди на губах" при його активації. Вірус заразний, навіть якщо у носія зараз немає активного прояву герпесу. А заразитися можна, користуючись одним посудом з хворим або через поцілунки!
Багато факторів можуть викликати наступні спалахи герпесу, в тому числі:
- гормональні зміни, наприклад, пов'язані з вагітністю або менопаузою
- інша вірусна інфекція або хвороба
- вплив сонячного світла, вітру чи холоду
- стрес
- втома
- зміни імунної системи
І ще: Ще 5 хвилин: чому відкладати будильник – шкідлива звичка
Профілактика
Якщо у людини часто з'являються герпес, їй слід поговорити з лікарем про противірусні препарати.
Видання Medical News Today пише про дії, які людина з вірусом в організмі може зробити, щоб зменшити частоту рецидивів:
- уникати тригерів, наприклад впливу сонця
- управляти стресом
- часто мити руки
- уникати хворих людей
- лікування
Від "застуди на губах" немає ліків, але деякі методи можуть прискорити процес загоєння, послабити неприємні симптоми і зменшити рецидиви.
Прийом противірусних препаратів може прискорити час загоєння і знизити частоту рецидивів. Лікар може призначити як пероральні, так і місцеві противірусні препарати.
Пероральні, як правило, ефективніші, ніж місцеві. Серед найефективніших, препарати з такими діючими речовинами: ацикловір, фамцикловір, валацикловір. Підбір конкретного препарату здійснюється тільки лікарем, тому не намагайтесь займатися самолікуванням!
Читайте також: ТОП-3 незвичних продуктів, які вбережуть вас від застуди
-
21:53Усі ЗА та ПРОТИ сексу на роботі
-
21:24Останній справжній Saab продали за мільйон гривень
-
21:0518 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Що думають блогери про новий MacBook Pro 16
-
20:23FreddieMeter: дізнайтесь, наскільки добре ви пародіюєте Фредді Мерк'юрі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:52Чому "застуда на губах" нікуди не зникає: пояснення лікарів
-
19:22Клавіатура в нових MacBook Pro 16 потішить користувачів: експерти iFixit
-
18:49530 "коней": розкриті характеристики конкурента Tesla Model 3 від BMW
-
18:26Чим небезпечна ручна поклажа на літаку?
-
18:05Гороскоп на 18 листопада 2019: кого чекають чудові новини
-
17:44BMW X8 може стати "зарядженим" гібридом
-
17:25Дівчина тижня: еротична зірка СолоХа, яка стала найспортивнішою співачкою України (18+)
-
16:56Які смартфони Sony Xperia оновляться до Android 10
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:32Як чоловіків змінює поява собаки: кумедне відео
-
16:14Не лише Овни: ці знаки Зодіаку можуть пригнічувати інших
-
15:50Розкішна Моніка Беллуччі у прозорій сукні підкорює серця
-
15:33СЕРБІЯ – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020
-
15:15Чому жінкам варто відмовитись від чіпсів і м'яса
-
14:53Google продовжить оновлювати смартфони HUAWEI, але не надовго
-
14:33Американка з формами повторює образи зірок, і це варто побачити (фото)
-
14:13Що готує чоловік: вірусне відео з приготуванням невидимої страви спантеличило мережу
-
13:50Як і з чим носити чоловічу толстовку з капюшоном: 10 модних образів
-
13:20Острів фантазій: новий трейлер жахів не для слабкодухих
-
21:53Усі ЗА та ПРОТИ сексу на роботі
-
19:52Чому "застуда на губах" нікуди не зникає: пояснення лікарів
-
17:25Дівчина тижня: еротична зірка СолоХа, яка стала найспортивнішою співачкою України (18+)
-
15:33СЕРБІЯ – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020
-
13:50Як і з чим носити чоловічу толстовку з капюшоном: 10 модних образів
-
11:15ТЕСТ: Який ти студент?
-
09:00З Днем студента: ТОП 10 фільмів про студентське життя
- 16 листопада
-
21:23Найсексуальніший шеф-кухар країни: напарниця Астаф'євої розбурхала мережу прозорим кітелем
-
19:30Як продовжити життя двірникам склоочисника
-
16:21Незабутній відпочинок: куди краще поїхати у листопаді
-
14:54Time назвав найкращі фільми десятиріччя
-
12:13Міс Всесвіт 2019 пройде без української представниці: у чому причина
-
10:35День працівників радіо, телебачення ы зв'язку: привітання у віршах, прозі, смс і картинках
-
08:32Як знизити рівень холестерину в крові: корисні поради
- 15 листопада
-
22:23Усе, що потрібно знати про секс в автомобілі
-
19:00Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали
-
16:42Motorola RAZR 2019: характеристики, ціна та огляд перевиданої розкладачки
-
14:35Для чого водії залишають пакетик ваніліну в салоні авто: цікавий лайфхак
-
13:45Мамин суп: alyona alyona випустила дивний кліп, який важко додивитись до кінця
-
12:00ТЕСТ: Де ти прокинешся після Дня студента?
-
10:22Viber чи Telegram: стало відомо, яким месенджером найчастіше користуються українці
-
07:16Погода в Україні 15 листопада: незначний дощ і штормовий вітер
- 14 листопада
-
21:27Україна – Естонія: відео голів та огляд матчу 14 листопада 2019
-
19:30Від Одеси до Львова: 5 книг про те, де краще годують
-
17:21Доктор Хаус: як змінилися зірки популярного серіалу