Чому "застуда на губах" нікуди не зникає: пояснення лікарів

Заразитися можна через один посуд або поцілунки

Вірус герпесу після зараження залишається в організмі людини на все життя, викликаючи повторне утворення "застуди на губах" при його активації. Вірус заразний, навіть якщо у носія зараз немає активного прояву герпесу. А заразитися можна, користуючись одним посудом з хворим або через поцілунки!

Багато факторів можуть викликати наступні спалахи герпесу, в тому числі:

гормональні зміни, наприклад, пов'язані з вагітністю або менопаузою

інша вірусна інфекція або хвороба

вплив сонячного світла, вітру чи холоду

стрес

втома

зміни імунної системи

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Профілактика

Якщо у людини часто з'являються герпес, їй слід поговорити з лікарем про противірусні препарати.

Герпес ніколи не зникає

Видання Medical News Today пише про дії, які людина з вірусом в організмі може зробити, щоб зменшити частоту рецидивів:

уникати тригерів, наприклад впливу сонця

управляти стресом

часто мити руки

уникати хворих людей

лікування

Від "застуди на губах" немає ліків, але деякі методи можуть прискорити процес загоєння, послабити неприємні симптоми і зменшити рецидиви.

Прийом противірусних препаратів може прискорити час загоєння і знизити частоту рецидивів. Лікар може призначити як пероральні, так і місцеві противірусні препарати.

Пероральні, як правило, ефективніші, ніж місцеві. Серед найефективніших, препарати з такими діючими речовинами: ацикловір, фамцикловір, валацикловір. Підбір конкретного препарату здійснюється тільки лікарем, тому не намагайтесь займатися самолікуванням!

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