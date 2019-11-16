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ТОП-3 незвичних продуктів, які вбережуть вас від застуди

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Не хворійте / youtube

Ці продукти харчування допоможуть вам зміцнити здоров'я, а також приготуватися до настання швидких морозів.

Брюссельська капуста

Листопад – ідеальний місяць для капустяних, в цьому числі для брюссельської капусти. Прохолодний ґрунт сприяє тому, що від суцвіть відходить характерна їм гіркота. Цей овоч містить у собі багато корисних вітамінів і мікроелементів.

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Журавлина

Багата антиоксидантами і вітаміном С журавлина неймовірно багатофункціональна. Як свіжа, так і трохи підморожена, вона може стати основою для соусів до м'яса, підлив, а також настоянок.

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Цибуля-порей

Зараз цибулю-порей можна знайти в будь-якому супермаркеті. До листопада її відростки набувають блідо-зеленуватого тону і гострого присмаку. Висока концентрація діючих елементів у цибулі вбереже вас від багатьох хвороб.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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