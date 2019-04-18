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Чому яйця потрібно їсти щодня

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Чому щодня потрібно їсти яйця - фото 1
Чому щодня потрібно їсти яйця

Яйця є не просто традиційною стравою на сніданок, а й важливим продуктом для здоров'я та хорошого самопочуття. Медики пояснюють, чому потрібно регулярно їсти яйця.

Чимало дієтологів рекомендують починати свій день з яєць, адже вони містять чимало білків, мінералів, корисних жирів та вітамінів. Тому з них можна готувати різноманітні сніданки, поєднуючи з іншими корисними смаколиками.

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Варто додати, що одне яйце містить лише 70 калорій, тому є чудовим продуктом для дієт. Але найважливішою особливістю цього продукту є те, що вони допомагають зменшити ризики інсультів, раку та хвороби Альцгеймера. До того ж, яйця містять 20% від денної норми мінералу селену, який важливий для гормональної системи.

Щоденне вживання 1-2 яєць також дозволяє знизити рівень "поганого холестерину", що позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Чому щодня потрібно їсти яйця - фото 322227
Чому щодня потрібно їсти яйця

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Джерело: newsyou
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