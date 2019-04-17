Як відучити підлітка від фастфуду: поради психологів

Психологи з Бутського університету Чикаго знайшли простий спосіб переконати підлітків відмовитися від фастфуду та вибирати здорову їжу. Візьміть собі на озброєння їхню пораду, якщо ваше чадо не може обійтися без картоплі фрі та бургерів.

"Маркетинг продуктів харчування спеціально розроблений для створення позитивних емоційних асоціацій з нездоровою їжею, щоб зв'язати їх з відчуттям щастя та веселощів", – пояснює професор Крістофер Дж. Брайан, один з авторів дослідження.

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Щоб зруйнувати ці асоціації, вчені пропонують просто розповісти і показати підліткам про те, як маркетологи керують їхньою свідомістю. Ефективність прийому доведена на прикладі восьмикласників з Техасу.

Психологи розділили підлітків на кілька груп: одним вони дали традиційні матеріали про користь здорового харчування для організму, а іншим – інформацію про те, як маркетингові кампанії впливають на людей з метою отримання прибутку. Особлива увага приділялася тому, що реклама націлена на вразливі групи населення: маленьких дітей і бідні сім'ї.

Як відучити дитину від вживання фастфуду / Otago Daily Times

Для закріплення результату підліткам запропонували взяти участь у творчому конкурсі: використовуючи отримані знання, вони повинні були створити рекламу, в якій необхідно було перетворити помилкові твердження на справжні.

Опитування, проведене після експерименту, показало, що споживання фастфуду в другій групі школярів знизилося на 31%. Особливо вразили хлопчики. Психологи кажуть, що для стійкої неприязні до шкідливої ​​їжі, інформацію про маркетинг потрібно освіжати в пам'яті кожні три місяці.

"Цей простий і недорогий спосіб впливу на підлітків можна застосовувати у сфері охорони здоров'я, щоб ефективно боротися з ожирінням", – переконані дослідники.

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