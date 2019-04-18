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Чи корисно їсти стоячи: відповідь медиків

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Чи можна їсти стоячи

Науковці пояснили, чи справді звичка багатьох людей їсти стоячи допомагає травленню та схудненню. Відповідь вас здивує!

Чимало закладів у різних куточках світу створюють концепцію руху всередині, залишаючи лише столики без крісел. Люди з часом звикають проводити час, випивати та їсти стоячи і навіть практикують таке вдома. Але чи справді такий підхід допомагає здоров'ю – розповіли медики. Виявилось, що й справді, від різних положень тіла залежить, чи легко буде засвоювати смаколики, чи ні.

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Якщо людина обідає стоячи, то трапеза засвоюється удвічі швидше, що лише на руку не лише споживачу, а й закладам, які розраховані на великий потік відвідувачів. Однак не варто позбавлятись крісел вдома, адже у такому положення продукти недостатньо змащуються слиною, змушуючи шлунок розтягуватись.

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Чи можна їсти стоячи

Гірше за "стоячу" трапезу можна бути лише перекус на ходу, адже збивається роботах діафрагми, яка теж впливає на перетравлення. Найбезпечніший та найкращий варіант трапези – сидячи. Єдиний мінус такого положення – збільшується місткість їжі, тому варто стежити за розмірами порції.

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Джерело: newsyou
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