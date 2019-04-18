Чи корисно їсти стоячи: відповідь медиків

Науковці пояснили, чи справді звичка багатьох людей їсти стоячи допомагає травленню та схудненню. Відповідь вас здивує!

Чимало закладів у різних куточках світу створюють концепцію руху всередині, залишаючи лише столики без крісел. Люди з часом звикають проводити час, випивати та їсти стоячи і навіть практикують таке вдома. Але чи справді такий підхід допомагає здоров'ю – розповіли медики. Виявилось, що й справді, від різних положень тіла залежить, чи легко буде засвоювати смаколики, чи ні.

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Якщо людина обідає стоячи, то трапеза засвоюється удвічі швидше, що лише на руку не лише споживачу, а й закладам, які розраховані на великий потік відвідувачів. Однак не варто позбавлятись крісел вдома, адже у такому положення продукти недостатньо змащуються слиною, змушуючи шлунок розтягуватись.

Чи можна їсти стоячи

Гірше за "стоячу" трапезу можна бути лише перекус на ходу, адже збивається роботах діафрагми, яка теж впливає на перетравлення. Найбезпечніший та найкращий варіант трапези – сидячи. Єдиний мінус такого положення – збільшується місткість їжі, тому варто стежити за розмірами порції.

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