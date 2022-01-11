Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Експерти назвали продукти, які не варто поєднувати між собою

  • 228
Ці поєднання продуктів складно назвати корисними - фото 1
Ці поєднання продуктів складно назвати корисними

До свого харчування потрібно підійти відповідально. Ми розповімо вам про популярні поєднання продуктів, які вважаються не надто корисними. Дізнайтеся, що з ними не так.

Як пише Medikforum, від цих харчових поєднань варто відмовитися. Але не варто відразу ж братися за серце. Просто спробуйте мінімізувати споживання цих пар продуктів.

Це цікаво: Від яких 4 продуктів варто відмовитись, щоб схуднути

1. Випічка з білого борошна та варення, джем. Булочка з варенням або тост із білого хліба з джемом – знайоме поєднання, чи не так? Однак цієї комбінації, на думку лікарів, слід уникати. Прості вуглеводи – як у білому хлібі, так і у варенні – викликають різкі коливання рівня цукру й інсуліну в крові, що підвищують ризик захворювання на діабет 2 типу.

Експерти назвали продукти, які не варто поєднувати між собою - фото 491535

2. Бургер та пиво. Вони також не повинні вживатися разом. Подібне поєднання сильно уповільнює травлення та метаболізм. Організм спочатку розщеплює алкоголь, а потім жир, який починає осідати у відкладеннях на животі, стегнах.

3. Сочевиця та червоне вино. При такому поєднанні значно гальмується всмоктування заліза – це пояснюється тим, що рослинні дубильні речовини, що містяться у червоному вині, погіршують всмоктування рослинного заліза в організмі.

4. Алкоголь та кофеїн. Багатьом здається, що кофеїн допомагає протверезіти, але насправді він послаблює седативні властивості алкоголю та специфічним чином впливає на роботу мозку. Згідно з дослідженням вчених з Університету Темпл, людина може почуватися менш п'яною, ніж насправді. У результаті вона може більше випити.

Експерти назвали продукти, які не варто поєднувати між собою - фото 491536

5. Чорний чай та молоко. Науковці констатують, що молоко повністю зводить нанівець протизапальний ефект чорного чаю. Білки молока пов'язують антиоксиданти, що містяться в чаї, і таким чином перешкоджають засвоєнню організмом. Своєю чергою кофеїн чаю перешкоджає засвоєнню кальцію з молока.

Поб'ємося об заклад, перша пара надзвичайно популярна по всьому світу. Ба більше, ви теж нею грішите.

Читайте також: Коли потрібно солити суп, щоб він вийшов смачним

пропозиції партнерів
Новини