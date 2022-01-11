Експерти назвали продукти, які не варто поєднувати між собою

До свого харчування потрібно підійти відповідально. Ми розповімо вам про популярні поєднання продуктів, які вважаються не надто корисними. Дізнайтеся, що з ними не так.

Як пише Medikforum, від цих харчових поєднань варто відмовитися. Але не варто відразу ж братися за серце. Просто спробуйте мінімізувати споживання цих пар продуктів.

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1. Випічка з білого борошна та варення, джем. Булочка з варенням або тост із білого хліба з джемом – знайоме поєднання, чи не так? Однак цієї комбінації, на думку лікарів, слід уникати. Прості вуглеводи – як у білому хлібі, так і у варенні – викликають різкі коливання рівня цукру й інсуліну в крові, що підвищують ризик захворювання на діабет 2 типу.

2. Бургер та пиво. Вони також не повинні вживатися разом. Подібне поєднання сильно уповільнює травлення та метаболізм. Організм спочатку розщеплює алкоголь, а потім жир, який починає осідати у відкладеннях на животі, стегнах.

3. Сочевиця та червоне вино. При такому поєднанні значно гальмується всмоктування заліза – це пояснюється тим, що рослинні дубильні речовини, що містяться у червоному вині, погіршують всмоктування рослинного заліза в організмі.

4. Алкоголь та кофеїн. Багатьом здається, що кофеїн допомагає протверезіти, але насправді він послаблює седативні властивості алкоголю та специфічним чином впливає на роботу мозку. Згідно з дослідженням вчених з Університету Темпл, людина може почуватися менш п'яною, ніж насправді. У результаті вона може більше випити.

5. Чорний чай та молоко. Науковці констатують, що молоко повністю зводить нанівець протизапальний ефект чорного чаю. Білки молока пов'язують антиоксиданти, що містяться в чаї, і таким чином перешкоджають засвоєнню організмом. Своєю чергою кофеїн чаю перешкоджає засвоєнню кальцію з молока.

Поб'ємося об заклад, перша пара надзвичайно популярна по всьому світу. Ба більше, ви теж нею грішите.

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