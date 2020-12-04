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Експерти з Німеччини назвали найкращі б/у авто до 5 тисяч євро: ТОП 12 моделей

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Kia Venga - фото 1
Kia Venga / all-test-drives

Німецькі фахівці з Асоціації з технічного нагляду (TUV) склали список найкращих уживаних авто, які можна купити до 5 000 євро. Найвище у рейтингу опинилися хетчбеки Kia Venga і Volkswagen Golf Plus.

При виборі найнадійніших б/у авто експерти TUV традиційно керувалися перевіркою мільйонів автомобілів на предмет технічного стану, які їздять по дорогах Німеччини.

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Kia Venga

У підсумку, Kia Venga (2010-2019) отримав звання найкращого уживаного авто до 5 000 євро за хорошу якість навіть в "похилому віці", до того ж цей автомобіль дуже практичний, плюс до всього його можна купити зі значною економією – в середньому за старі екземпляри просять 2 500 – 4 000 євро.

Що ж стосується Volkswagen Golf Plus (2004-2014), у нього є недоліки, такі як "нуднуватий" зовнішній вигляд, слабкі приводні вали, проблеми з освітленням, але в цілому це також дуже надійний автомобіль як для бюджету у 5 000 євро.

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Volkswagen Golf Plus

Повний список найкращих вживаних авто

  • VW Polo 6R / 6C (2009-2017): гарна якість, в процесі експлуатації виникають проблеми тільки з гальмівною системою.
  • Toyota Yaris XP13 (2011-Н.В.): виникають проблеми тільки з фарами.
  • Toyota Verso (2009-2018): якісний автомобіль, проблеми виникають з фарами, а іноді – з гальмами.
  • Skoda Fabia 3 (2014 Н.В.): упевнений автомобіль, виникають проблеми з гальмівними дисками.
  • Seat Altea (2004-2015): відмінна якість, кращий за свого родича VW Touran, іноді проявляється проблема з гальмами.
  • Mazda2 DE (2007-2014): відмінний автомобіль, іноді виникають проблеми з рульовими шарнірами.
  • Mazda3 BL (2009-2013): старі моделі навіть кращі за нові. Іноді відбувається витік масла. В іншому автомобіль виключно високої якості.
  • Mini Cooper R55-R59 (2006-2014): іноді виникають проблеми з фарами.
  • Honda Jazz II GE (2008-2014): виняткова довговічність, виникають проблеми тільки з гальмівними дисками.
  • VW Golf VI (2008-2012): час від часу підвищується витрата масла.

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Джерело: autobild
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