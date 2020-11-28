Чому взимку магній особливо важливий та звідки його отримувати

Чому магній важливий для здоров'я

Адекватне отримання магнію є одним зі способів зберегти взимку хороше здоров'я, нагадують наукові фахівці. Ми розповімо, чому це настільки важливо, а також підкажемо, в яких продуктах міститься цей мінерал.

Чому взимку настільки потрібний магній? Цей мінерал – надзвичайно важливий для функціонування людського організму. Він належить до групи макромінералів. Це означає, що він необхідний у великих кількостях, щоб ми могли залишатися у здоровій формі.

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За словами вчених, магній бере участь у понад 300 процесах організму, включаючи природне виробництво антиоксидантів, що підтримують здоров'я, а також метаболізм вітаміну D.

Крім того, з ним пов'язані такі переваги для здоров'я:

Активність серцево-судинної системи. Магній необхідний для підтримки оптимального здоров'я серця і судин. Він "працює" у тандемі з залізом: їх належне співвідношення підтримує ефективну діяльність метаболічної й серцево-судинної систем організму.

Природне розслаблення. Учені встановили, що магній забезпечує м'язам здатність розслаблятися, допомагаючи запобігти спазмам, судомам й іншим подібним проблемам.

Підтримка м'язів. Магній необхідний для здорового росту і розвитку м'язової маси – це особливо важливо для захисту від розвитку ожиріння та вікового старіння.

Зміцнення кісток. Цей мінерал дуже важливий, оскільки визначає здатність організму засвоювати кальцій. Саме ц дуеті ці речовини забезпечують щільність кісток, необхідну для їх захисту від остеопорозу. Також їх пара зміцнює зуби.

Поліпшення настрою. Зниження емоційного фону – характерна проблема взимку. Тим часом достатнє вживання магнію служить ефективною профілактикою надмірного нервового напруження та неспокою. Його низький рівень в організмі впливає на зниження вироблення серотоніну, природного хімічного регулятора гарного самопочуття.

Як отримувати магній?

Експерти рекомендують включити в зимовий раціон продукти, які ефективно забезпечують організм магнієм, і містять, крім нього, інші потрібні здоров'ю вітаміни й мінерали. У список таких продуктів вони включили:

банани,

темний шоколад,

горіхи, насіння гарбуза і льону,

бобові,

тофу,

цільне зерно – овес, ячмінь, гречку, кіноа,

картопля,

грецький йогурт,

родзинки,

курячу грудку,

яловичий фарш,

яблука.

Потурбуйтеся про те, щоб у вашому раціоні було достатньо джерел магнію, щоб не лише відмінно почуватися, а й мати гарний настрій взимку!

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