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Чому взимку магній особливо важливий та звідки його отримувати
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Адекватне отримання магнію є одним зі способів зберегти взимку хороше здоров'я, нагадують наукові фахівці. Ми розповімо, чому це настільки важливо, а також підкажемо, в яких продуктах міститься цей мінерал.
Чому взимку настільки потрібний магній? Цей мінерал – надзвичайно важливий для функціонування людського організму. Він належить до групи макромінералів. Це означає, що він необхідний у великих кількостях, щоб ми могли залишатися у здоровій формі.
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За словами вчених, магній бере участь у понад 300 процесах організму, включаючи природне виробництво антиоксидантів, що підтримують здоров'я, а також метаболізм вітаміну D.
Крім того, з ним пов'язані такі переваги для здоров'я:
Активність серцево-судинної системи. Магній необхідний для підтримки оптимального здоров'я серця і судин. Він "працює" у тандемі з залізом: їх належне співвідношення підтримує ефективну діяльність метаболічної й серцево-судинної систем організму.
Природне розслаблення. Учені встановили, що магній забезпечує м'язам здатність розслаблятися, допомагаючи запобігти спазмам, судомам й іншим подібним проблемам.
Підтримка м'язів. Магній необхідний для здорового росту і розвитку м'язової маси – це особливо важливо для захисту від розвитку ожиріння та вікового старіння.
Зміцнення кісток. Цей мінерал дуже важливий, оскільки визначає здатність організму засвоювати кальцій. Саме ц дуеті ці речовини забезпечують щільність кісток, необхідну для їх захисту від остеопорозу. Також їх пара зміцнює зуби.
Поліпшення настрою. Зниження емоційного фону – характерна проблема взимку. Тим часом достатнє вживання магнію служить ефективною профілактикою надмірного нервового напруження та неспокою. Його низький рівень в організмі впливає на зниження вироблення серотоніну, природного хімічного регулятора гарного самопочуття.
Як отримувати магній?
Експерти рекомендують включити в зимовий раціон продукти, які ефективно забезпечують організм магнієм, і містять, крім нього, інші потрібні здоров'ю вітаміни й мінерали. У список таких продуктів вони включили:
- банани,
- темний шоколад,
- горіхи, насіння гарбуза і льону,
- бобові,
- тофу,
- цільне зерно – овес, ячмінь, гречку, кіноа,
- картопля,
- грецький йогурт,
- родзинки,
- курячу грудку,
- яловичий фарш,
- яблука.
Потурбуйтеся про те, щоб у вашому раціоні було достатньо джерел магнію, щоб не лише відмінно почуватися, а й мати гарний настрій взимку!
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