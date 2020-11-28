Як зберегти здоров'я при сидячому способі життя

Як вийти з ситуації сидячого способу життя і заодно позбавити себе ризиків для здоров'я, з'ясували вчені.

Фахівці рекомендують вставати з робочого місця мінімум раз на годину, щоб пройтися і розім'ятися. Тільки цього недостатньо, щоб сидячий спосіб життя не позначався на здоров'я. Виключити негативні наслідки навряд чи можливо, проте знизити ризики під силу кожному, і дані вчених це підтверджують.

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Одне з недавніх досліджень показало: якщо замінити хоча б пів години без руху на пів години хоча б якоїсь активності, можна до 35% знизити ризик ранньої смерті.

У дослідженні брали участь майже 8 тисяч осіб у віці від 45 років і старше, їх рівень активності при сидячому способі життя оцінювали за допомогою спеціальних трекерів. Після аналізу статистики, що стосується смертності, пізніше, у 2018 році, з'ясувалося, що активність в будь-якому випадку була кращою за зайві "сидячі" години. Так, навіть рух низької інтенсивності замість пів години, проведеної на одному місці, може знизити ризик на 17%. Якщо ж збільшити навантаження, то позитивний ефект посилиться до 35% (тут має сенс згадати дослідження, в якому йдеться, що 15-хвилинні тренування так само ефективні, як і 45 хвилин звичайного фітнесу).

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