Американці миють фрукти відбілювачем для профілактики COVID-19

Нове дослідження показало, що 39% жителів США хоча б раз використовували відбілювач не за прямим призначенням, а для профілактики коронавірусу. До такого висновку прийшли в Центрі з контролю захворювань США (CDC).

Ще у квітні був зафіксований сплеск звернень в токсикологічні центри з отруєннями побутовою хімією. У травні фахівці провели онлайн-дослідження, в якому взяли участь 502 людини. Потім аналітики використовували ваговий коефіцієнт, щоб отримати реалістичну картину по всій країні.

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60% американців заявили, що регулярно роблять генеральне прибирання і повну дезінфекцію будинку. Більшість з них (19%) зізналися, що вони мили фрукти і овочі відбілювачем, щоб не заразитися коронавірусом. Ще 18% використовували відбілювач як мило для рук і інших частин тіла. 6% розповіли, що мають намір вдихали запахи побутової хімії, а 4% і зовсім намагалися полоскати горло і пити чистячі засоби.

"Не дивно, що 25% респондентів також повідомили про неприємні наслідки, такі як запаморочення, подразнення шкіри, нудоту і проблеми з диханням", – пишуть дослідники. Автори опитування дійшли до висновку, що деякі люди просто не до кінця розуміють, як правильно використовувати засоби для чищення. Наприклад, тільки 35% опитаних знають, що відбілювач не можна змішувати з оцтом.

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