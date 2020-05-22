Чому важливо пити молоко перед сном

Молоко не лише смачне, а й дуже корисне. Експерти рекомендують пити бодай склянку перед сном, аби забезпечити собі міцний і здоровий сон.

Зокрема, вживання перед сном молока і сиру призводить до спокійного і міцного сну протягом ночі. Експерти відзначають, що причиною тому є певні сполуки, присутні у цих молочних продуктах.

Це цікаво: Чого не слід робити, якщо прокинулись посеред ночі: поширені помилки

Молоко містить гормон мелатонін і амінокислоту триптофан. Обидва компоненти мають позитивний вплив на настрій, полегшуючи відхід до сну. Деякі дослідження також виявили, що ці компоненти зменшують симптоми тривоги і депресії, які зазвичай з'являються перед сном.

Експерти рекомендують пити молоко не лише на сніданок

Триптофан допомагає організму виділяти хімічний нейротрансміттер серотонін, який зменшує занепокоєння і робить тіло розслабленішим. Тим часом, мелатонін допомагає регулювати циркадний ритм і дає мозку сигнал увійти у стан сну.

Деякі експерти також стверджують, що вживання молока перед сном має психологічні ефекти, зміцнюючи цю звичку.

Читайте також: Що буде з організмом, якщо пити багато кави