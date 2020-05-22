Чого не слід робити, якщо прокинулись посеред ночі: поширені помилки

Ці помилки можуть негативно вплинути на ваш сон

Якщо ви прокидаєтеся посеред ночі, то краще не робити цих помилок, – інакше будете страждати від неможливості знову заснути.

Науковці неодноразово заявляли, що порушення сну стали однією з найпоширеніших проблем, з якими зіткнулися люди під впливом зростання стресу, викликаного пандемією. Передчасне пробудження, коли людина несподівано прокидається посеред ночі, – їх поширений вид.

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Журнал Focus пише, що у цей момент багато людей роблять схожі помилки. Експерти-сомнологи назвали 3 типові помилки, яких не слід допускати.

Дивитися на годинник. Дуже часто ті, хто прокидається посеред ночі, спочатку дивляться на годинник. У своєму дослідженні американський експерт зі сну Дженніфер Л. Мартін з Каліфорнійського університету пише, що у цей момент люди відразу ж замислюються, як довго вони ще можуть спати, перш ніж їм доведеться прокидатися. Це створює стресову ситуацію, що заважає нормально спати далі.

Не дивіться у гаджети і на годинник

Вмикати світло. Якщо потрібно користуватися туалетом, не вмикайте світло в кімнаті, дають пораду фахівці. Яскраві промені світла уповільнюють виділення мелатоніну (гормону сну). Лікарі рекомендують використовувати джерела якомога менш яскравого освітлення.

Крутитися у ліжку. Коли, прокинувшись, ви не можете знову заснути, не варто нескінченно повертатися з боку на бік у ліжку, – краще переключити мозок на інший вид діяльності, рекомендують експерти. Можна погортати журнал, спробувати розв'язати невеликий кросворд. Але слід уникати серфінгу соцмереж у смартфоні, роботи за комп'ютером.

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