Що буде з організмом, якщо пити багато кави

Медики вирішили перевірити, як довготривале вживання кави у великих кількостях впливає на здоров'я людей. Все не так просто, як здається.

Австралійські науковці підбили підсумки дослідження про вплив надмірного вживання кави на людський організм. Учені простежили за 300 тисячами осіб та виявили, що кава не лише бадьорить вранці.

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Виявилось, що надто активна і тривала любов до кави справді може позначитись на не фігуру, кістках та навіть сприйнятті смакую Дослідникам навіть вдалось відстежити зв'язок між улюбленим ранковим напоєм і ризиками появи хвороб суглобів та ожирінням у молодому та зрілому віці.

До чого призводить надмірне вживання кави

Щоправда, не варто одразу прощатись з усіма напоями, які містять кофеїн, адже всі ці не найприємніші наслідки можливі лише після надто активного споживання кави. Тому краще не пити більше як 6 горнят за день, навіть якщо дуже потрібно бути бадьорим.

Чому не варто пити більше 6 горнят кави за день

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