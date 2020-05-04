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Чому варто щодня їсти страви з куркумою

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Чому варто щодня їсти куркуму - фото 1
Чому варто щодня їсти куркуму

Ні для кого не таємниця, що куркума має чимало корисних властивостей. Тож не дивно, що медики радять не ігнорувати цю спецію у своєму щоденному раціоні.

Фахівці розповіли, чому звичайна куркума повинна бути на кухні у кожного. Річ у тому, що ця спеція також може з легкістю називатись суперфудом, адже є потужним антиоксидантом з протизапальними властивостями.

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Чому корисно їсти куркуму щодня:

  • Захищає клітини від пошкодження вільними радикалами, тому корисна для імунної системи і мозку
  • Допомагає боротись з ознаками старіння, зморшками та пігментацією шкіри
  • Дозволяє зменшити біль у суглобах
  • Ефективно бореться із запаленнями
  • Захищає від розвитку метаболічного синдрому
  • Допомагає знизити рівень холестерину в крові
  • Знижує ризик атеросклерозу
Чому варто щодня їсти куркуму - фото 401746
Чому варто щодня їсти куркуму

"Куркумін має протизапальні, антиоксидантні та протимікробні властивості, які дозволяють йому допомагати здоров'ю. Куркума є універсальним суперпродуктом та натуральним засобом від багатьох проблем, тому потрібно включати її до щоденного раціону, щоб зміцнити імунітет та запобігти запальним процесам. Найкраще поєднувати куркуму з чорним перцем, щоб краще засвоювалась", – радять експерти в області здорового харчування.

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Джерело: medikforum
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