Дієтологи назвали найкорисніші продукти для сніданку

Ці продукти корисно їсти зранку натщесерце. А ще вони дуже смачні!

Лікарі не мають нічого проти тарілочки вівсяної каші після пробудження. Вівсянка досить живильна за своїм складом, тому що містить багато білків рослинного походження, а також складних вуглеводів, які стануть чудовим джерелом енергії для організму.

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Також корисна натщесерце і гречана каша, яка добре засвоюється і дає заспокійливий ефект на органи травлення. Гречка дає організму амінокислоти, білок, залізо, кальцій, йод, цинк і вітаміни.Ще гречана каша дає організму енергію, необхідну для робочого дня.

Дієтологи назвали найкорисніші продукти для сніданку

Хліб, приготований з цільнозернового борошна, – ще один продукт, який корисно вживати натщесерце, відзначають фахівці. Такий хліб постачає організм складними вуглеводами і йде на користь органам шлунково-кишкового тракту, роблячи їх роботу більш злагодженою. До речі, з'їсти шматок хліба з маслом вранці, з точки зору здорового харчування, зовсім не гріх.

Дієтологи назвали найкорисніші продукти для сніданку

Крім цього серед продуктів, дозволених натщесерце, медики виділяють варені курячі яйця, чий білок без проблем засвоюється організмом.

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