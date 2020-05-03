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Дієтологи назвали найкорисніші продукти для сніданку
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Ці продукти корисно їсти зранку натщесерце. А ще вони дуже смачні!
Лікарі не мають нічого проти тарілочки вівсяної каші після пробудження. Вівсянка досить живильна за своїм складом, тому що містить багато білків рослинного походження, а також складних вуглеводів, які стануть чудовим джерелом енергії для організму.
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Також корисна натщесерце і гречана каша, яка добре засвоюється і дає заспокійливий ефект на органи травлення. Гречка дає організму амінокислоти, білок, залізо, кальцій, йод, цинк і вітаміни.Ще гречана каша дає організму енергію, необхідну для робочого дня.
Хліб, приготований з цільнозернового борошна, – ще один продукт, який корисно вживати натщесерце, відзначають фахівці. Такий хліб постачає організм складними вуглеводами і йде на користь органам шлунково-кишкового тракту, роблячи їх роботу більш злагодженою. До речі, з'їсти шматок хліба з маслом вранці, з точки зору здорового харчування, зовсім не гріх.
Крім цього серед продуктів, дозволених натщесерце, медики виділяють варені курячі яйця, чий білок без проблем засвоюється організмом.
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