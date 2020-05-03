Які три продукти варто їсти жінкам на будь-якій дієті

До літа залишилось зовсім небагато часу, тож чимало людей вирішують сісти на дієту. Медики ж радять обирати просто здоровий підхід у цій справі, а також не забувати про три важливі продукти у раціоні.

Правильний режим харчування допомагає уникнути багатьох проблем зі здоров'ям, а також позбутись зайвої ваги. Однак у сезон дієт чимало жінок забуває про корисні продукти, які повинні бути у їхньому раціоні завжди.

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Грецький йогурт. Це не лише чудове джерело кальцію та заміна соусів. Він містить пробіотики, які позитивно впливають на імунітет. Не варто забувати і про те, що такий йогурт містить удвічі більше білків, аніж звичайний.

Які продукти варто їсти жінкам

Бобові. Дуже важливий продукт у раціоні, адже багатий на клітковину, білок, кальцій, калій та магній. Медики не раз наголошували на тому. що регулярне вживання бобових допомагає знизити ризики серцево-судинних захворювань, гіпертонії, діабету 2 типу та багатьох інших.

Яйця. Ще один смаколик, який містить чимало корисних речовин. А варіацій страв з яйцями достатньо багато, тому вони не набриднуть за кілька днів.

Які продукти варто їсти жінкам

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