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Карантин Коронавірус

Чому варто пити воду до прийому їжі

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Вода - фото 1
Вода / forumdaily

Лікарі радять пити воду за пів години до прийому їжі і на це є вагомі причини.

Медики зауважують, коли ви дуже голодні і хочете їсти, не варто відразу ж бігти до холодильника і робити перекуси. Спершу необхідно розібратися, може ви насправді не хочете їсти.

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Існує таке поняття, як помилкове відчуття голоду. Це стан, коли організм має певну потребу, тоді він ненавмисно видає відчуття спраги за голод. Саме тому у моменти, коли ви дуже хочете їсти, слід випити склянку теплої води. Якщо почуття голоду пропало, значить, ви все зробили правильно.Чому лікарі радять пити воду за пів години до прийому їжі? На це є кілька причин:

  • активація харчової системи;
  • підготовка шлунка до прийому їжі;
  • зменшення почуття голоду шляхом часткового заповнення шлунка водою;
  • швидше засвоєння їжі завдяки прискоренню метаболізму.
Чому варто пити воду до прийому їжі - фото 395087

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Джерело: forumdaily
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