Чи треба мити всі куплені в магазині продукти: пояснення вірусологині

Авторитетна українська вірусологиня і докторка медичних наук Алла Мироненко розповіла, які запобіжні заходи проти коронавірусу дієві та потрібні, а що є продуктом паніки. Читайте, аби не повторювати помилок!

Алла Мироненко завідує відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України. Уже впродовж 30 років вона вивчає масові інфекційні захворювання, тож, як ніхто в Україні, може фахово відповісти на питання про коронавірус SARS-CoV-2.

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В інтерв'ю "НВ" вірусологиня прокоментувала запобіжні заходи, які сьогодні практикують українці. За її словами, мити руки з милом та носити маски в людних місцях – потрібно, а от мити всі принесені з супермаркету продукти з милом і ретельно термічно обробляти сире м'ясо – геть необов'язково.

"Мити руки з милом і обробляти їх антисептиком після контакту з потенційно зараженими поверхнями – це правильно. Носити маски також правильно, якщо ви відвідуєте людні місця або користуєтеся ліфтом. Надівайте і маску, і рукавички, які після використання можна, наприклад, викинути, а руки продезінфікувати", – порадила Мироненко.

Мити всі принесені продукти й упаковки з милом – це панічне. Мийте перед їжею продукти у звичайному порядку, мийте руки перед їжею. Навряд чи ви заразитеся коронавірусом від пачки яєць із супермаркету. Рекомендації щодо м'яса – це частина рекомендацій для Китаю, де як соус звично вживають свіжу кров. Ви навряд чи її вживаєте, – пояснила вірусологиня.

Також експертка наголосила, що прогулянка на відкритому повітрі не несе жодних ризиків. "Ці заходи – вже продукт страху, напевно. На вулиці ви не можете заразитися. Там вітер і сонце будуть згубно діяти на вірус. Головне – з хворими надворі не цілуйтеся. А гуляти у парку не тільки корисно, а й потрібно, це заспокоює нервову систему, розхитану карантином", – підсумувала Алла Мироненко.

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