"Яке ж ти х***о": реакція українських спортсменів на вторгнення військ РФ в Україну

Вранці 24 лютого Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. Як на це відреагували у мережі, зокрема українські спортсмени, читайте далі.

Єдиною актуальною темою соцмереж на сьогодні є війна. Серед людей панує паніка та нерозуміння, що робити далі. Щоб заспокоїти своїх фоловерів, українські спортсмени активно підтримують українців у мережі. Пише Радіо MAXIMUM.

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Ось, вони відреагували на початок широкомасштабного вторгнення Росії до України та що вони пишуть:

Футболіст Роман Яремчук. "Я українець і цим пишаюся. Перебуваючи за тисячу кілометрів від рідної країни, я хочу підтримати всіх, хто зараз у напрузі на рідній землі, зараз настав час об'єднуватися".

Футболіст Андрій Ярмоленко:

Українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан:

Футболіст "Олександрії" Сергій Рибалка:

Футболіст Олександр Зінченко:

Український тенісист Сергій Стаховський:

Заслужена майстриня спорту України з карате Анжеліка Терлюга:

Бронзова призерка Олімпійських ігор з дзюдо Дар'я Білодід:

Український баскетболіст іранського "Санайє Хормозган" Кирило Фесенко:

Ексбоксер Володимир Кличко:

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