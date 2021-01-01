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Чому солодощі – не найкращий подарунок на Новий рік
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Яскраві солодощі – не найкращий подарунок дітям на свята, бо за красивим упакуванням ховаються алергени, надмірна кількість цукру і шкідливих жирів.
Про небезпеку таких презентів напередодні свят українців попередив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у своєму Facebook. За його словами, в раціоні сьогодні і так переважають зайві калорії, а через низьку фізичну активність збільшується кількість дітей з ожирінням.
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"Тому, солоденький пакетик під подушку або ялинку, – не найкращий спосіб проявити любов і турботу. Надлишок цукру може привести до псування зубів, надмірної ваги і пов'язаних з ним хвороб", – попередив головний санітарний лікар.
Він нагадав, що експерти і вчені Всесвітньої організації охорони здоров'я радять обмежити вживання цукрів до кількості – менше 25 грамів на добу. Водночас Ляшко порадив зробити подарунок більш корисним, поклавши в пакет свіжі або сушені фрукти, горішки, а як десерт можна запропонувати дитині йогурти з вмістом цукру менше 10 г на 100 г / мл продукту, а в якості напоїв – тепле какао з молоком.
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