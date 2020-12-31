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Новий рік 2021 Різдво

Яку незвичайну властивість має паприка

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Паприка - фото 1
Паприка / sovkusom

На кухні можна знайти безліч спецій, які не тільки додають стравам незвичайного смаку і аромату, але й мають купу корисних властивостей. Однією з таких спецій є паприка.

Згідно з дослідженням, проведеним британськими вченими, ця приправа має антиракові властивості.

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Фахівці розповіли, що регулярне вживання паприки допомагає знизити рівень "поганого" холестерину в крові, що закорковує судини, тим самим покращуючи роботу серцево-судинної системи. Крім того, бета-каротин, лютеїн і зеаксантин, що містяться в паприці, борються з окислювальним стресом, який характеризується порушенням балансу між вільними радикалами і антиоксидантами. Це може привести до пошкодження клітин і спровокувати запалення, що збільшує ризик раку.

Дослідники з'ясували, що ця приправа добре проявила себе й як засіб, що захищає від раку молочної залози. Її споживання жінками допомогло знизити ймовірність захворювання на 25-35%. Ще відомо, що паприка позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт, лікує нервові розлади і допомагає при інших недугах.

Яку незвичайну властивість має паприка - фото 441466

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Джерело: sovkusom
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