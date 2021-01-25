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Чому смузі не приносять користі організму

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Смузі - фото 1
Смузі / pinterest

Не всі продукти, які ми звикли вважати здоровими, є такими насправді. Таку заяву зробила нутриціолог з Австралії Сьюзі Баррел. Зокрема, мова піде про смузі.

Так, фахівець розповіла, що в "правильних" продуктах є багато вуглеводів, цукру і калорій.

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Саме з цієї причини до вживання такої їжі треба підходити з усією відповідальністю і серйозністю. Наприклад, якщо говорити про здорове харчування, то в нього не входять смузі, як ми звикли думати. Зазвичай їх роблять з йогурту, горіхів і фруктів. Але одна така порція може містити близько 800 калорій і 80 грамів цукру. Виходить, що порція смузі дорівнює повноцінному прийому їжі.

Велику кількість цукру також можна знайти і в сухофруктах. Нутриціолог заявила, що свіжі фрукти набагато корисніші для організму. "Корисний" бурий і коричневий рис також є калорійним. В одній склянці міститься близько 40 грамів вуглеводів, що можна порівняти з декількома шматочками білого хліба. Крім того, експерт додала, що домашні запечені чипси корисніші за магазинні, оскільки в їх складі менше калорій, цукру і жирів.

Чому смузі не приносять користі організму - фото 444769

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Джерело: alexanderbar
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