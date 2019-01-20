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Чому Rihanna подала до суду на власного батька

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Ріанна судиться з батьком - фото 1
Ріанна судиться з батьком / instagram.com/badgalriri

Популярна співачка Rihanna була змушена подати позов до суду на свого ж батька. Причина вас здивує!

Популярність 30-річної виконавиці та дизайнерки Рі не залишає запитань, а з кожним роком кількість фанатів по всьому світу зростає. І цим вирішив скористатись батько зірки.

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Виявилось, що Рональд Фенті прив'язував торговий знак Fenty, який належить дівчині, до власного бізнесу. Таким чином чоловік привертав до себе увагу спонсорів та рекламодавців.

Однак на цьому маніпуляції татуся Рі не завершились, адже він зі своїм партнером проводив переговори від імені співачки про 15 концертів у Латинській Америці. Вартість такого туру оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Однак виконавиця про це не знала, тому тепер подала позов до суду на батька. Rihanna хоче, щоб шахраюватий тато припинив користуватись її славою та торговою маркою, а також виплати компенсацію за заподіяну моральну та матеріальну шкоду.

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Джерело: cosmo
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